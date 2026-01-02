美系外資展望第1季 ODM 奇鋐及緯穎年增率表現優於同業

美系外資展望第1季原始設計製造商（Original Design Manufacturer；ODM），預估奇鋐（3017）及緯穎（6669）的年增率表現會優於同業。

美系券商認為ODM受惠三項議題：1.蘋果去年的AIR手機，2026年的摺疊手機、27年的iPhone 20；2. AI伺服器的規格升級；3. ASIC AI伺服器的滲透率等。

其中以年增率角度來看，預期奇鋐，緯穎表現會優於同業，因rack級伺服器出貨增，加上水冷滲透率拉升中。券商維持覆蓋裡的奇鋐、緯穎、緯創（3231）、鴻海（2317）、技嘉（2376）正面評價不變。