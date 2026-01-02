快訊

黃仁勳月底來台尾牙在即 輝達台灣總部簽約儀式傳拚年前登場

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

輝達（NVIDIA）台灣總部進度再傳新消息。據周刊報導，輝達台灣總部簽約儀式可望趕在農曆年前完成，且因輝達執行長黃仁勳月底將再度來台參加台灣分公司尾牙，外界關注他是否可能順道出席簽約場合，與台北市長蔣萬安同框，並帶來更多後續合作訊息。

周刊報導指出，輝達台灣總部落腳北士科的都市計畫變更案，預計本月將召開都市計畫審議會，待基地整合完成後，最快可在農曆年前完成簽約。台北市府規劃透過都市計畫變更，取消T17、T18基地間原有道路縫合，將兩塊基地合併，以提供更完整、具彈性的開發空間；相關審議會將由副市長李四川主持，力拚程序順利推進。

蔣萬安日前也透露，已經以電子郵件邀請黃仁勳在農曆年前出席簽約儀式，並同步向其說明最新進度，但目前尚未收到回覆。由於黃仁勳月底恰巧在台灣，並依慣例出席輝達台灣分公司尾牙、宴請供應鏈夥伴，外界也把焦點放在，他是否會在此行期間進一步對外說明台灣總部規劃，甚至宣布更多與台北市的合作項目。

另一方面，黃仁勳去年來台參加尾牙時曾包出逾1萬美元大紅包，引發市場熱議。周刊報導提到，隨輝達近年營運表現強勢，今年尾牙紅包規模是否再度加碼，同樣成為外界關注話題。

