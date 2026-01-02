快訊

解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

新竹湖口9.6度極端低溫！強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

台積電南京廠獲許可 法人估今年 EPS 80~85元間

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
路透1日報導，台積電表示已獲美國商務部頒發的1年期設備出口許可，在2026年向其南京廠輸出晶片製造設備。路透 路透通訊社
路透1日報導，台積電表示已獲美國商務部頒發的1年期設備出口許可，在2026年向其南京廠輸出晶片製造設備。路透 路透通訊社

台積電（2330）南京廠已確認拿到一年期許可後，加上N2製程如期量產，今年下半年將有明顯營收貢獻下，市場預期AI加速器業務將持續帶動台積電2026年業績成長，第1季淡季不淡，預估全年營收成長大於25%，每股獲利（EPS）上看80~85元。

⭐2025總回顧

法人機構表示，台積電南京廠原本享有的美國「經認證終端使用者」永久豁免資格，已被美國政府通知自去年12月31日起撤銷，改為每年核發出口許可證；目前2026年度已確認有拿到一年期許可，營運暫時不受影響，可持續輸入受美國出口管制的晶片製造設備與相關項目，且供應商無需逐案再各自申請許可。

未來必須年年確保美方續發許可，影響南京廠未來擴產與設備汰換的長期規劃彈性。南京廠產能約占台積電整體產能約3%，營收占比低於1%，獲利占比更低，因此對財務中短期影響有限。

分析師指出，預計AI加速器業務將持續帶動台積電2026年業績成長，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。總體經濟和地緣政治的干擾不斷，然隨CSP、晶片大廠進行大規模布局及整併，資源更加集中於大廠，且台積電競爭力優於同業，終端客戶拉貨動能持續，美國AI大廠投資積極，第1季營運淡季不淡，市場估今年EPS在80~85元間。

台積電 美國 營收

延伸閱讀

台積、三星2奈米製程大PK 史上最貴手機晶片 來了

1,882億股息活水 來了

台積南京廠准輸入美設備

漢唐、亞翔 四檔馬力強

相關新聞

OpenAI硬體訂單…鴻海獨拿 立訊代工泡湯

供應鏈傳出，OpenAI首款AI終端硬體產品原本要交由紅色供應鏈指標廠立訊代工，近期因非紅供應鏈考量而策略轉彎，改找鴻海...

台積電南京廠獲許可 法人估今年 EPS 80~85元間

台積電（2330）南京廠已確認拿到一年期許可後，加上N2製程如期量產，今年下半年將有明顯營收貢獻下，市場預期AI加速器業...

任天堂Switch 2 賣愈多賺愈少

記憶體上漲不只影響索尼、微軟新款遊戲機發布節奏，市場傳出，任天堂人氣機種Switch 2全球熱銷之際，也難逃記憶體狂漲大...

家電、PC今年看漲20%

消費性電子產品製造業者及分析師警告，記憶體缺貨大漲價，將使得終端電子產品成本升高，連帶使得手機、電腦及家電售價2026年...

AI新賽局…台廠仍是好戰友

OpenAI要打造首款AI終端硬體裝置，透露全球AI市場競賽，已從算力之爭，延伸到終端裝置這個新戰場，台廠擁有強大的設計...

我半導體設備產值衝2,000億 弘塑、辛耘等指標廠今年營運升溫

經濟部產業發展署表示，AI與高效能運算（HPC）應用需求不斷攀升，台灣半導體設備產業正快速成長，預估2025年產值突破1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。