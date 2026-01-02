台積電南京廠獲許可 法人估今年 EPS 80~85元間

台積電（2330）南京廠已確認拿到一年期許可後，加上N2製程如期量產，今年下半年將有明顯營收貢獻下，市場預期AI加速器業務將持續帶動台積電2026年業績成長，第1季淡季不淡，預估全年營收成長大於25%，每股獲利（EPS）上看80~85元。

法人機構表示，台積電南京廠原本享有的美國「經認證終端使用者」永久豁免資格，已被美國政府通知自去年12月31日起撤銷，改為每年核發出口許可證；目前2026年度已確認有拿到一年期許可，營運暫時不受影響，可持續輸入受美國出口管制的晶片製造設備與相關項目，且供應商無需逐案再各自申請許可。

未來必須年年確保美方續發許可，影響南京廠未來擴產與設備汰換的長期規劃彈性。南京廠產能約占台積電整體產能約3%，營收占比低於1%，獲利占比更低，因此對財務中短期影響有限。

分析師指出，預計AI加速器業務將持續帶動台積電2026年業績成長，其他終端市場如智慧型手機、物聯網和車用電子則呈現溫和復甦。總體經濟和地緣政治的干擾不斷，然隨CSP、晶片大廠進行大規模布局及整併，資源更加集中於大廠，且台積電競爭力優於同業，終端客戶拉貨動能持續，美國AI大廠投資積極，第1季營運淡季不淡，市場估今年EPS在80~85元間。