台積南京廠准輸入美設備
路透報導，台積電（2330）1日表示，已獲得美國政府的年度許可，旗下大陸南京廠能繼續進口美國的晶片製造設備，可確保南京廠運作和產品交期不受干擾。
台積電在致路透的聲明中表示：「美國商務部發給台積電南京廠年度出口許可，美國出口管制品項可供應至台積電南京廠，無需單獨的供應商許可。」
據台積電2024年報，南京廠約占公司總營收2.4%，該廠生產16奈米等成熟製程晶片，而非先進晶片。另外，台積電在上海也有晶圓廠。
