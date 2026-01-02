快訊

2奈米手機 三星S26首發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

台積電（2330）與三星已量產2奈米晶片，智慧手機處理器生產製程也從3奈米跳升至2奈米，三星本季將發表Galaxy S26系列，有望成為全球第一支導入2奈米技術的手機，為非蘋陣營今年首發，揭開2奈米處理器手機世代序幕，帶旺大立光、晶技等供應鏈。

根據目前各大品牌的旗艦機規劃藍圖，三星Galaxy S26系列將成為第一批採用2奈米技術的手機品牌廠，晶片來源是三星自行開發的Exynos 2600，vivo、OPPO與蘋果則預計下半年陸續推出搭載2奈米處理器的旗艦機。

業界人士指出，2奈米製程可提供更高的電晶體密度，能讓手機能在本地運行更複雜的生成式AI模型，例如即時影片生成或更強大的語音助理，不會導致手機過熱，預料將成為2026年旗艦機種處理器主流規格。

此外，隨著各大手機品牌廠不斷提升螢幕亮度，加上5G、6G的無線連網速度，維持智慧手機「一天一充」的需求，成為各大手機品牌廠重視的課題，2奈米處理器因功耗較前代製程降低30%，有助智慧手機延長續航力。

另外，蘋果預計今年下半年推出首款折疊iPhone，非蘋陣營也有新品迎戰。

智慧手機 奈米 處理器

OpenAI首款AI終端硬體產品原本要交由紅色供應鏈指標廠立訊代工，近期因非紅供應鏈考量而策略轉彎，改找鴻海...

任天堂人氣機種Switch 2全球熱銷之際，也難逃記憶體狂漲大...

記憶體缺貨大漲價，將使得終端電子產品成本升高，連帶使得手機、電腦及家電售價2026年...

OpenAI要打造首款AI終端硬體裝置，透露全球AI市場競賽，已從算力之爭，延伸到終端裝置這個新戰場，台廠擁有強大的設計...

AI與高效能運算（HPC）應用需求不斷攀升，台灣半導體設備產業正快速成長，預估2025年產值突破1...

台積電1日表示，已獲得美國政府的年度許可，旗下大陸南京廠能繼續進口美國的晶片製造設備，可確保南京廠運作和產品交...

