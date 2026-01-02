AI新賽局…台廠仍是好戰友

OpenAI要打造首款AI終端硬體裝置，透露全球AI市場競賽，已從算力之爭，延伸到終端裝置這個新戰場，台廠擁有強大的設計與製造能力，仍將是科技大咖們在這場新賽局中的最佳夥伴，這也是為何OpenAI不僅AI伺服器交給鴻海（2317）操刀，第一款AI終端裝置代工也要找鴻海。

OpenAI於2022年底推出ChatGPT，這款生成式AI聊天機器人，憑藉強大的自然語言處理能力，在發布後短短五天內便吸引超過100萬名使用者，並且僅兩個月，活躍用戶數就達到上億個，成為史上成長最快的消費應用程式。

ChatGPT的問世，也在接下來的日子裡，帶動了全球性的AI投資與大語言模型研發風潮。 除了ChatGPT從一開始推出的GPT-3.5模型，持續推進到GPT-5，促使其他的科技巨頭，也紛紛投入生成式AI的競賽，包括微軟整合Copilot、Google推出 Gemini，以及阿里巴巴研發通義千問等。

這股AI風潮不僅整合了語音互動與搜尋功能，還包括文生圖，影音製作等，接下來還要進入AI代理，由AI來幫助你執行各種任務，也就是進入實體或是物理AI的領域。

大語言模型仍在如火如荼的發展，實體AI也才剛開始，OpenAI此時另闢新的賽道，規劃推出終端AI硬體裝置，企圖重新定義人機互動的方式，可以看出OpenAI的野心，也勢必在AI產業裡，再度興起新的投資熱潮。