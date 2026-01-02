快訊

獨／高雄某大醫院護理師落陷阱遭詐逾1500萬 警追主嫌發現他另案收押

「功夫」神丐病逝！袁祥仁妻證實死訊「元旦離世」享壽69歲

軍演之際飲宴惹議 道歉能止血？管碧玲該下台負責

AI新賽局…台廠仍是好戰友

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

OpenAI要打造首款AI終端硬體裝置，透露全球AI市場競賽，已從算力之爭，延伸到終端裝置這個新戰場，台廠擁有強大的設計與製造能力，仍將是科技大咖們在這場新賽局中的最佳夥伴，這也是為何OpenAI不僅AI伺服器交給鴻海（2317）操刀，第一款AI終端裝置代工也要找鴻海。

⭐2025總回顧

OpenAI於2022年底推出ChatGPT，這款生成式AI聊天機器人，憑藉強大的自然語言處理能力，在發布後短短五天內便吸引超過100萬名使用者，並且僅兩個月，活躍用戶數就達到上億個，成為史上成長最快的消費應用程式。

ChatGPT的問世，也在接下來的日子裡，帶動了全球性的AI投資與大語言模型研發風潮。 除了ChatGPT從一開始推出的GPT-3.5模型，持續推進到GPT-5，促使其他的科技巨頭，也紛紛投入生成式AI的競賽，包括微軟整合Copilot、Google推出 Gemini，以及阿里巴巴研發通義千問等。

這股AI風潮不僅整合了語音互動與搜尋功能，還包括文生圖，影音製作等，接下來還要進入AI代理，由AI來幫助你執行各種任務，也就是進入實體或是物理AI的領域。

大語言模型仍在如火如荼的發展，實體AI也才剛開始，OpenAI此時另闢新的賽道，規劃推出終端AI硬體裝置，企圖重新定義人機互動的方式，可以看出OpenAI的野心，也勢必在AI產業裡，再度興起新的投資熱潮。

AI GPT 語言

延伸閱讀

軟銀410億美元投資 OpenAI 持股11%

OpenAI 員工年薪稱冠科技新創 平均150萬美元

《鳴潮》吟霖1/6彩色模型原型亮相！還原立繪俏麗姿態現身

AI泡沫疑慮分四級 這兩家最高

相關新聞

OpenAI硬體訂單…鴻海獨拿 立訊代工泡湯

供應鏈傳出，OpenAI首款AI終端硬體產品原本要交由紅色供應鏈指標廠立訊代工，近期因非紅供應鏈考量而策略轉彎，改找鴻海...

任天堂Switch 2 賣愈多賺愈少

記憶體上漲不只影響索尼、微軟新款遊戲機發布節奏，市場傳出，任天堂人氣機種Switch 2全球熱銷之際，也難逃記憶體狂漲大...

家電、PC今年看漲20%

消費性電子產品製造業者及分析師警告，記憶體缺貨大漲價，將使得終端電子產品成本升高，連帶使得手機、電腦及家電售價2026年...

AI新賽局…台廠仍是好戰友

OpenAI要打造首款AI終端硬體裝置，透露全球AI市場競賽，已從算力之爭，延伸到終端裝置這個新戰場，台廠擁有強大的設計...

我半導體設備產值衝2,000億 弘塑、辛耘等指標廠今年營運升溫

經濟部產業發展署表示，AI與高效能運算（HPC）應用需求不斷攀升，台灣半導體設備產業正快速成長，預估2025年產值突破1...

台積南京廠准輸入美設備

路透報導，台積電1日表示，已獲得美國政府的年度許可，旗下大陸南京廠能繼續進口美國的晶片製造設備，可確保南京廠運作和產品交...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。