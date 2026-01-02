任天堂Switch 2 賣愈多賺愈少

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

記憶體上漲不只影響索尼、微軟新款遊戲機發布節奏，市場傳出，任天堂人氣機種Switch 2全球熱銷之際，也難逃記憶體狂漲大幅墊高成本衝擊，面臨賣愈多、愈壓縮獲利窘境，上調Switch 2售價恐箭在弦上。

任天堂公布的數據顯示，Switch 2上市後，累計銷量已逾千萬台，因而上修止於2026年3月的年度Switch 2銷售預測，由原估1,500萬台，調高至1,900萬台。

但在此期間，記憶體價格持續上漲，任天堂面臨Switch 2賣愈多，獲利更惡化的情況，連帶使各大投資機構下修任天堂年度獲利預期。花旗證券日前以記憶體價格飆漲，恐導致Switch 2獲利結構惡化為由，將任天堂目標價從1萬4,200日圓調降至1萬1,180日圓。

儘管任天堂表示暫時沒有調漲價格計畫，但記憶體漲勢不歇，業界預期Switch 2遲早要漲價。

研調機構集邦科技（TrendForce）分析，Switch 2首發定價450美元，雖高於前一代機種，但記憶體容量翻倍及顆粒成本上揚，2026年記憶體模組占主機總成本比重將來到21%至23%，嚴重壓縮硬體毛利，迫使任天堂恐難如過往預留促銷空間。

遊戲主機市場近來亂流不斷，先前遭逢美國政府大幅調漲關稅拉高整體成本，索尼、微軟均二度調漲主機價格，負面效果就是美國市場遊戲主機需求大減。

