OpenAI硬體訂單…鴻海獨拿 立訊代工泡湯

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
OpenAI對跨足終端AI硬體裝置很有興趣。路透
供應鏈傳出，OpenAI首款AI終端硬體產品原本要交由紅色供應鏈指標廠立訊代工，近期因非紅供應鏈考量而策略轉彎，改找鴻海（2317）獨家操刀，預計在美國或越南製造，終端應用可能是智慧筆或可攜帶式的音頻設備，正邁入新品設計階段，預計2026年或2027年推出。

這意味鴻海將領先所有代工同業，通吃OpenAI從雲（AI伺服器）到端（終端硬體）的所有設備訂單，為後續業績再添動能。

OpenAI對跨足終端AI硬體裝置很有興趣，執行長奧特曼曾預告這款產品設計「簡單、美觀、有趣」，並找來蘋果前傳奇設計師艾夫（Jony Ive）共同操刀。艾夫去年底曾透露，OpenAI首款終端AI硬體裝置可能會在不到二年內問世，惟對新規格等細節保密到家。

供應鏈傳出，OpenAI這項神秘的AI硬體可能為一隻智慧筆，也可能是可以隨身攜帶的音頻設備，並將委外代工生產。

據悉，OpenAI內部將該硬體專案命名為「Gumdrop」，該專案最初計畫由立訊代工，現已轉向鴻海，鴻海同時也是iPhone及Google Pixel手機等產品的組裝廠，其生產地點已確定在越南，不過，鴻海美國工廠也有投產的可能性。

消息人士透露，OpenAI把代工訂單從立訊轉至鴻海，主要考量製造地點，OpenAI不希望新的AI裝置在大陸製造。

也有消息指出，OpenAI首款AI終端硬體產品是一款融合AI的筆形態設備，目標成為繼iPhone、MacBook後的第三大核心設備。它輕巧便攜，可以放在口袋裡或者桌面上，其大小與iPod Shuffle相仿，可以掛在脖子上，並配備麥克風和攝像頭，能夠感知使用者的生活情景。

另外，該裝置也能將手寫筆記直接轉錄，並上傳至ChatGPT。

AI 鴻海 設計

