美國點頭 台積南京廠可進口晶片製造設備

聯合報／ 編譯季晶晶陳苓／綜合報導

路透報導，台積電一日表示，美國政府已向其南京廠發出年度許可，允許南京廠進口晶片製造設備，可確保南京廠的運作和產品交期不受干擾。

南韓三星電子和SK海力士的中國大陸廠，已先行取得美國晶片製造設備的輸陸許可。包括台積電在內這三家亞洲廠商原先都豁免於相關限制，但此種「經驗證終端用戶」（ＶＥＵ）資格已在二○二五年十二月卅一日到期，意味這些公司的中國大陸工廠，從二○二六年起須取得美國出口許可，方能輸入美國設備。

台積電在致路透的聲明中說：「美國商務部已發給台積電南京廠年度出口許可，美國出口管制物項可供應至台積電南京廠，而無需單獨的供應商許可。」

據台積電二○二四年報，南京廠約占公司總營收的百分之二點四，該廠生產十六奈米等成熟製程晶片，而非先進晶片。另外，台積電在上海也有晶圓廠。

華爾街持續看好台積電，Bernstein分析師把台積電美國存托憑證（ＡＤＲ）目標價升至三百三十美元，並維持「優於大盤」評等。台積電ＡＤＲ十二月卅一日收在三○三點八九美元。

Bernstein報告解釋，調升原因是台積電打算在二○二六年底，將CoWoS產量增至每月十二點五萬片晶圓。但也警告，這可能不足以應付輝達Blackwell、及即將問世的Rubin晶片。

美國銀行（BofA）給出更高的目標價、達三百六十美元，理由是台積電主掌兩大重要晶片生產，包括下一代ＡＩ晶片、以及新行動處理器，這些對高效能運算需求極為重要。

