半導體帶動「這產業」正加速成長中 經濟部估今年產值將突破2000億元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照
經濟部產業發展署表示，隨著AI與高效能運算（HPC）應用需求不斷攀升，台灣半導體設備產業正快速成長，預估2025年產值將突破1,800億元、2026年將突破2,000億元。產發署將加大力道，未來5年至少再加碼50億元持續挹注於面板封裝、矽光子封裝等前瞻設備技術的開發。

台灣半導體製造在世界上發光發熱，產發署表示，惟製程設備仍相當倚賴外商供應，未來可能受到地緣政治與供應鏈不確定性等風險所影響，因此必須提升產業自主能力與韌性。產發署藉由產創平台主題式計畫，推動半導體設備自主研發與驗證，並結合台積電（2330）、日月光（3711）等終端廠需求，建立自主化設備供應鏈，強化產業供應鏈韌性與競爭力，帶動產業升級及產值成長。

產發署長邱求慧指出，經濟部迄今已推動29項關鍵半導體設備開發，加上AI帶動，台灣半導體設備產業正快速成長，預估2025年產值將突破1,800億元，相較去2024年的1,520億元，成長率高達18.4%，展現強勁動能。

產發署表示，台灣半導體設備產業成長動能主要來自半導體終端客戶因應AI晶 片需求，持續投資建置先進製程。依據國際半導體產業協會（SEMI）與台灣電子製造設備工業同業公會（TEEIA）預估，2026年設備產值維持上升趨勢，有望突破2,000億元。

邱求慧表示，為強化我關鍵半導體設備技術，經濟部將會加大力道，未來5年內至少再加碼50億元持續挹注於面板封裝、矽光子封裝等前瞻設備技術的開發，並期望與產業界共創嶄新里程碑。

矽光子現為當紅辣子雞，列為AI新十大建設，在矽光子封裝設備方面，產發署已先行投入晶片貼合與電性量測設備開發。

產發署說明，近年因AI、車用、通訊與HPC高速運算晶片需求不斷升溫，帶 動晶片製造設備需求提升。行政院規劃「晶創台灣方案」與「AI新十大建設」等政策方針，產發署將持續補助我國業者開發矽晶圓半導體、化合物半導體、先進封裝，包括面板級封裝、矽光子封裝等設備，並協助業者導入終端產線如台積電、日月光、穩懋、聯電、力成等，通過品質驗證與可靠度測試，提升我國半導體設備產值與自主能力。

半導體 AI 矽光子 經濟部

