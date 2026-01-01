半導體帶動「這產業」正加速成長中 經濟部估今年產值將突破2000億元

2025年下半年記憶體缺貨潮、價格飆漲，愈演愈烈，多數業者普遍共識是—未來2年此問題恐難有解，供貨緊絀將直到2027年底。2026年包括三星、SK海力士和美光等主要原廠產能全數被搶一空。為紓解可預見的排隊潮，近期已傳出美光和晟碟（SanDisk）都看上力積電位於苗栗銅鑼P5廠到P7的新廠及用地，希望加大產量。 但不論是美光、晟碟、還是力積電，均未針對此市場傳聞對外說明，外界推測談判膠著，卡關點究竟是什麼？

2026-01-01 09:00