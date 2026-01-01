德淵：熱熔膠印度二廠已投產 高階產品佈局逐步發酵

熱熔膠大廠德淵（4720）表示，應用於AI及光電領域相關之特用黏膠及材料預計今年可放量。並持續鎖定南亞、東南亞內需，印度二廠已於12月投產，越南一廠年初將有新產能開出、二廠目前建設中，期待國際佈局發酵。

德淵日前於法說會中表示，公司在高階應用領域的布局已逐步到位，今年起有機會陸續展現成果。德淵指出，在AI伺服器及UPS不斷電系統、BBU備援電池模組等應用中，旗下PCBA特用硬化三防漆，以及PCBA特用耐燃無鹵素等級熱熔膠，已切入相關供應鏈，隨AI伺服器需求成長，相關應用可望持續擴大。

在電動車（EV）新能源車應用方面，德淵相關產品已通過IATF 16949認證並開始出貨；此外，變性矽烷、特用HEPA過濾材料及特用熱熔膠等特用化學品，出貨量亦持續成長。

無人機應用則主要聚焦於鏡頭模組與PCBA電路板，產品包含多重硬化UV膠、PCBA特用UV三防膠，以及PCBA特用UV耐燃無鹵素等級熱熔膠等；另針對智慧手機市場，德淵推出UV暫固定切割膠，主要應用於手機玻璃切割製程。

顯示器應用方面，德淵表示，公司已進一步切入Mini LED顯示面板市場，推出可重工UV光固化Mini LED封裝膠，並獲得客戶採用。德淵指出，其UV膠及特用化學品已廣泛應用於液晶顯示器面板，涵蓋小尺寸、大尺寸及車用顯示面板，滲透率持續提升；隨著應用延伸至Mini LED面板，公司看好相關市場成長動能，預期該市場年複合成長率可達36%以上。

展望2026年，德淵表示，期待今年重回成長軌道，熱熔膠在台灣市場仍有微幅成長空間，期待高階應用佈局逐步發酵。

此外，德淵指出，印度、東南亞市場需求強勁，印度汽車電池用膠、床墊用膠及水性黏著膠等，去年銷量均大幅增加，二廠目前已建置三條主要產線，印度總年產能估從3,400公噸提升至10,000公噸。越南一廠年初也將有新產能開出，並規劃設立越南二廠。

德淵前三季合併營收26.56億元，年減2%；稅後純益6,297萬元，年減52%，每股純益（EPS）0.55元。各產品營收比重部分，熱熔膠占74%，特用化學品占16%，年增1%，其他產品占10%。德淵表示，雖受關稅及其他產品競爭影響，熱熔膠營收微幅衰退，但特用化學品則逆勢增加，成長幅度達28%。