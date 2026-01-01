擷發科今年雙軸進擊 與艾訊簽訂 MOU

ASIC 設計服務與 AI 軟體解決方案商擷發科攜手工業電腦廠艾訊（3088），雙方簽署合作備忘錄，將整合擷發科的跨平台邊緣AI 軟體平台解決方案 XEdgAI，及艾訊 AIM101工業級邊緣運算系統，解決異質硬體整合難題。

上述雙方也預告，將於 CES 2026 首度公開展示聯合開發成果，為系統整合商客戶提供更具彈性且快速導入的邊緣AI 解決方案。

擷發科指出，該公司與艾訊此次合作，透過導入 XEdgAI 平台，艾訊 AIM101 系統將具備加速器感知能力 ，使開發者不必因應不同 AI 加速器重寫底層程式碼，即可透過統一的 API 與管理機制，完成跨平台AI模型部署與系統管理。

擷發科預期在 ASIC 專案，加上 AI 軟體相關 POC 案進入商業化的雙引擎帶動下，其今年下半年將會展現很大的營運動能。

擷發科 NFC IC 專案規畫會在今年量產，目前已完成晶片測試與驗證程序，標榜專為工業環境與特殊應用場景打造，希望在複雜環境下仍維持高穩定通訊。另外，擷發科在 AI 軟體平台方面，原先預期今年才會有相關營收，但已提早於去年下半開始陸續認列，估計今年應可逐漸放量。