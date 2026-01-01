擷發科今年雙軸進擊 與艾訊簽訂 MOU
ASIC 設計服務與 AI 軟體解決方案商擷發科攜手工業電腦廠艾訊（3088），雙方簽署合作備忘錄，將整合擷發科的跨平台邊緣AI 軟體平台解決方案 XEdgAI，及艾訊 AIM101工業級邊緣運算系統，解決異質硬體整合難題。
⭐2025總回顧
上述雙方也預告，將於 CES 2026 首度公開展示聯合開發成果，為系統整合商客戶提供更具彈性且快速導入的邊緣AI 解決方案。
擷發科指出，該公司與艾訊此次合作，透過導入 XEdgAI 平台，艾訊 AIM101 系統將具備加速器感知能力 ，使開發者不必因應不同 AI 加速器重寫底層程式碼，即可透過統一的 API 與管理機制，完成跨平台AI模型部署與系統管理。
擷發科預期在 ASIC 專案，加上 AI 軟體相關 POC 案進入商業化的雙引擎帶動下，其今年下半年將會展現很大的營運動能。
擷發科 NFC IC 專案規畫會在今年量產，目前已完成晶片測試與驗證程序，標榜專為工業環境與特殊應用場景打造，希望在複雜環境下仍維持高穩定通訊。另外，擷發科在 AI 軟體平台方面，原先預期今年才會有相關營收，但已提早於去年下半開始陸續認列，估計今年應可逐漸放量。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言