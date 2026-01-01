全訊瞄準「台灣之盾」商機 爭取國防標案訂單

隨著賴政府積極推動「台灣之盾」（Taiwan Dome）計畫，軍工級功率放大器（PA）大廠全訊（5222）正積極爭取國防相關標案訂單，目前已初步鎖定最新防空及無人機反制系統標案所需的模組訂單，力拼明年營運回溫。

根據政府最新規劃的1.25兆元國防特別預算，預計將於未來8年分年度投入，涵蓋防空、電戰、資安等七大面向。其中，「台灣之盾」計畫的主要目標之一是建構多層次防空系統，包括高、中、低層空中防禦網絡，以及強化飛彈攔截與防空網絡。

全訊身為國內少數可提供軍工等級高階固態功率放大器（SSPA） 的廠商，近期已成功完成國防部最新的軍品認證，此認證將有助於公司爭取最新的防空戰備標案訂單，為整體營收獲利帶來實質挹注。

另一方面，面對日益嚴峻的無人機威脅，國防部已於11月3日公告，規劃採購635套「可攜式無人機反制系統」，總金額高達96億元，並將動用2026至2028年的特別預算支應。

業界人士指出，此系統要求具備偵測、干擾，與接管等多重功能，反制範圍需達2公里以上，全天候環境下運作，並能直接安裝於輕型戰術車、民用車輛及艦艇。

全訊目前已取得包含台灣在內的數個國家軍用無人機與軍商二用無人機干擾系統用的SSPA訂單，除掌握軍用無人機反制與干擾系統的關鍵微波高頻技術外，並具備與國際軍工大廠合作，開發偵防系統用固態功率放大器( SSPA) 模組與準系統的經驗。

全訊指出，公司將憑藉技術優勢，積極爭取政府「可攜式無人機反制系統」所需的高階SSPA模組與準系統訂單，在整體訂單能見度提升下，公司預期今年起可望迎來營收與獲利雙重成長的亮眼表現。

全訊去年前十一月營收11.68億元，年減26.2%，衰退主因來自標案出貨有所遞延，預料今年將陸續出貨，加上新標案若能順利取得，將有助於整體營運表現回升