台灣大哥大跨年夜網路流量再創新高 熱區成長12倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
迎向2026年，台灣大數據顯示，跨年夜網路傳輸量再創新高，尖峰時段全台跨年熱區的網路用量，較平日增加12倍。圖／台灣大提供
迎向2026年，台灣大哥大表示，跨年夜當日有千位工程師24小監控網路，提供流暢行動上網體驗，據台灣大數據顯示，跨年夜網路傳輸量再創新高，尖峰時段全台跨年熱區的網路用量，較平日增加12倍，全台流量最高區域落在「臺北最High新年城—2026跨年晚會」。

此外，台灣大指出，午夜前後約10分鐘的跨年「黃金祝福時段」，超過八成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、Instagram等社群軟體發送訊息，5G流量較平日成長十倍。

台灣大表示，提前14天擴充基站容量，透過自研「AI智慧人流動態資源管理機制」，以AI即時監測人流與網路負載、提前強化熱點容量配置。

為因應跨年夜人潮與即時通訊需求，台灣大指出，於全台38個熱區全程護航，完成大規模網路優化，強化近1,000台基地台，整合4G五個頻段與5G 100MHz 3.5GHz黃金頻段，提供單站逾2Gbps的網路容量。網路維運團隊提早14天於跨年前完成擴容與測試，跨年當日再動員近千名工程人員，結合AI即時監測與動態調度，由台北總部網管中心24小時全天候監控網路狀況並即時調整，整體網路使用量於午夜後維持高檔，至凌晨時段才逐步趨緩。

此外，台灣大連續3年贊助「台中最強跨年夜」，MyVideo同步直播，上網流量較平日增加八倍，收視高峰落在蕭敬騰演唱《阿飛的小蝴蝶》等一連串精彩金曲，進一步推升MyVideo跨年當日進站流量較平日增加二成，而最受觀眾歡迎片單前三名則包括戲劇館的《監所男子囚生記》、《整形過後》、《何百芮的地獄毒白》等內容，顯示台劇類型內容深受觀眾青睞。

台灣大指出，共同出品今年最笑中帶淚的電影《陽光女子合唱團》，已於12月31日全台上映，成為跨年連假期間必看電影清單之一。

台灣大共同出品電影《陽光女子合唱團》奪下金馬影展觀眾票選排行榜第一名，電影由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮等實力派演員主演，描寫一群在人生低谷中迷失方向的女性，因緣際會在監獄裡組成合唱團，從彼此防備與沉默，到用歌聲傾聽、理解與療癒彼此，以歌聲唱出被壓抑的情感與未說出口的思念，讓人在跨年的片刻，重新相信陪伴、寬恕與希望的力量。

