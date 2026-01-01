美商務部放行！台積電今年可繼續向南京廠輸出晶片製造設備

路透1日報導，台積電表示，公司已獲得美國政府發放的1年期出口許可，在2026年向其位於中國大陸的南京廠輸出晶片製造設備，這將確保晶圓運營業務和產品交付不受干擾。

台積電在致路透的聲明表示，美國商務部已授予台積電南京廠年度出口許可，允許該廠無需單獨申請出口許可證，即可獲得受美國出口管制的物項。

台積電等亞洲公司曾受益於美國對大陸晶片相關出口全面限制的豁免政策，即「經驗證終端用戶」（VEU）制度，相關企業可從美國進口指定的受管制物項（包括半導體設備和技術），無須再單獨申請出口許可證。但這項政策已於2025年12月31日到期，這意味著從今年起向大陸輸出美國晶片製造設備將需要獲得美國政府的出口許可證。

台積電在聲明表示，「這項許可是在現有VEU授權到期之前頒發，可確保工廠運營和產品交付不間斷。」

在台積電之前，韓國三星電子和SK海力士已獲得美國政府批准，在今年向大陸出口美國晶片製造設備。