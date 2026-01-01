跨年夜數據量再創新高！中華電：台北、台中、高雄暴增近五倍

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
2026跨年夜，中華電信動員近千位工程人員、調度30部以上行動基地台車全面進駐全台各地重點活動現場，行動上網總用戶數再創歷史新高。中華電信／提供
2026跨年夜，中華電信動員近千位工程人員、調度30部以上行動基地台車全面進駐全台各地重點活動現場，行動上網總用戶數再創歷史新高。中華電信／提供

2026跨年夜，全台同步倒數即時連線，中華電信（2412）表示，為確保跨年夜全台各地通訊順暢，中華電信提前完成18處全台熱門跨年指標地點及全國網路部署，廣大民眾透過中華電信4G/5G行動網路，使用Facebook、LINE、Instagram 及Threads等通訊社群平台，或以直播方式即時分享倒數盛況與新年祝福，推升行動數據量再創新高，台北、台中、高雄尖峰數據量暴增至平常使用的近五倍。

為確保跨年夜全台各地通訊順暢，中華電信指出，提前完成全國網路部署，成功於18處全台熱門跨年晚會指標性地點，提供高容量、高穩定度的4G/5G行動網路服務，實現從北到南、由東至西的全面網路涵蓋與穩定連線。

中華電信強調，以穩定、高效的行動網路實力，成功滿足全台跨年龐大人流與瞬時爆量的行動上網需求。跨年期間，中華電信動員近千位工程人員、調度30部以上行動基地台車全面進駐重點活動現場，行動上網總用戶數再創歷史新高，其中5G用戶已超過400萬連網。

每年跨年都是電信業者年度大挑戰，中華電信觀察，今年跨年夜，全台行動上網總數據量相較平日呈現爆發性成長，整體數據量超過平時近四倍，再次刷新年度流量紀錄，人潮高度聚集的跨年熱區表現尤為顯著，其中臺北最High新年城、台中水湳中央公園及高雄夢時代跨年晚會等，行動上網尖峰數據量皆超過平常使用近5倍，顯示民眾高度仰賴行動網路進行高畫質直播、即時影音上傳與社群互動，在極端高負載情境下，中華電信仍維持穩定順暢的網路服務品質。

中華電信董事長簡志誠除表示，面對2025年多起風災的嚴峻挑戰，中華電信工程團隊在第一時間投入搶修，迅速恢復通訊，充分展現使命必達的網路韌性與關鍵基礎設施守護能力；這份對服務品質的堅持，也長期獲得國內外權威機構的高度肯定。

簡志誠更進一步指出，展望未來，中華電信將持續秉持以客戶為中心的精神，透過不斷的創新與研發，深化「海、地、星、空」多元通訊整合，全面強化網路韌性，同時加速發展各式AI新興應用，致力為全台客戶提供最值得信賴的行動與數位服務，讓中華電信持續成為全民最可靠的連結力量。

