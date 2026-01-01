IDC再下修全球PC出貨預估

研調機構IDC昨（31）日發布最新報告，第二次下修2026年全球PC出貨量預估。IDC最新報告表示，由於記憶體持續缺貨漲價，在中性情境下，2026年PC出貨量預計將年減5%，悲觀情境下可能衰退9%。

IDC於2025年11月的報告指出，預估2026年全球PC出貨量將年減2.4%，悲觀情境則恐年減8.9%，之後於12月18日下修展望，預估在較溫和的下行情境下，2026年全球PC市場出貨量可能萎縮4.9%，昨日再度調整預期。短短兩周內，二度下修出貨預估，顯見記憶體缺貨漲價對PC行業衝擊持續擴大。

因記憶體價格持續飆漲，導致研調機構近期連續修正先前預期PC銷售量，且悲觀情境預期衰退達9%-10%。

IDC表示，9%的降幅雖非災難性，但已相當嚴重。2009年全球金融危機期間，PC市場出貨下滑11.9%，已是史上最大衰退幅度。疫後更糟糕，當時市場因過度飽和導致出貨量下跌近15%，產業至今仍未完全恢復。

IDC強調，記憶體缺貨情況不是典型的周期性波動，而是可能持續數年的產能策略性重新配置。對PC產業而言，這場記憶體短缺恰逢Windows 10停止支援和AI PC推廣兩大關鍵時期，前景更加嚴峻。

IDC預計，戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想和華碩（2357）等大型OEM廠商憑藉規模優勢、庫存槓桿和長期供應協議，能比小型廠商更好地應對環境；區域性小品牌、白牌組裝商和DIY系統製造商面臨的風險要大得多。