字節跳動大採購輝達H200 英業達沾光

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者蘇嘉維／綜合報導

中國大陸雲端巨頭字節跳動傳出2026年將斥資人民幣1,000億元（約新台幣4,482億元）採購輝達H200晶片，若順利通過美國商務部審核，業界預期，英業達（2356）今年有機會拿下相關AI伺服器代工大單，業績可望優於市場預期。

南華早報引述知情人士報導，字節跳動計劃在2026年投入人民幣1,000億元採購輝達H200晶片。路透先前已報導，輝達希望在2月中旬農曆年假期前，將獲得許可的H200晶片出貨給大陸客戶。

字節跳動積極推動自有AI大模型，讓自家聊天機器人「豆包」至2025年12月能每天處理超過50兆個符元（token），遠高於2024年12月的4兆個。字節跳動旗下雲端服務事業火山引擎總裁譚待日前透露，至今已有超過100家企業客戶使用了超過1兆個token，算力供不應求。

據了解，輝達H200銷大陸案正在經美國商務部審核，若進度順利，字節跳動最快有機會在上半年買到H200，將對外釋出AI伺服器代工訂單。法人看好，與大陸雲端大廠合作關係良好的英業達有機會拿下這波訂單。

