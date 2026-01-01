輝達H200追單台積增產 傳獲陸系科技業下訂逾200萬顆

外電報導，輝達（NVIDIA）為中國大陸設計H200人工智慧（AI）晶片據傳接到陸系科技業大訂單，為滿足客戶大量需求，輝達和台積電（2330）洽談提高產量，相關工作預計2026年第2季啟動。

路透引述知情人士說法報導，中國大陸科技公司已下單採購200多萬顆H200晶片，但目前輝達庫存僅70萬顆，要求台積電開始擴大生產H200，相關工作預計將在今年第2季啟動，目前還不清楚輝達打算向台積電追加多少訂單。台積電ADR及輝達在2025年封關日早盤均小漲。

對於外電說法，至昨日截稿為止，台積電無進一步評論。先前輝達產品解禁時，台積電董事長暨總裁魏哲家當時就在法說會上表示：「台積客人的好消息，也是台積好消息。」中國大陸工信部未立即回覆置評請求。

根據知情人士說法，陸系廠商採購的200多萬顆H200訂單，大多來自大型網路公司，主要是H200遠優於目前能買到的晶片。價格方面，八顆H200的模組據傳要價約人民幣150萬元（21.4萬美元），略高於H20模組。但H200效能約是H20六倍，大陸客戶仍認為訂價具吸引力。

市場認為，美國政府日前允許H200銷往大陸，實際仍看大陸市場後續反應，主要是北京當局尚未批准H200出貨至大陸，擔心進口外國先進晶片可能拖慢大陸本地AI半導體業發展腳步。

另一方面，提高H200產量也引來全球AI晶片供給進一步緊縮的憂慮。輝達近來持續擴大生產較新Blackwell架構與即將問世的Rubin架構晶片產品線，全球客戶都相當在意晶片配給狀況。輝達表示，持續妥善管理供應鏈，向獲得批准的大陸客戶銷售H200，不影響提供美國客戶晶片的能力。

即使不計入中國大陸市場業績，台積電2026年AI相關營收可望持續成長，法人樂觀看待將超標。台積電大客戶群輝達、超微、博通等業者持續受惠AI基礎建設需求，提前預訂3奈米以下產能，預估台積電來自AI營收2026年將達到400億美元以上（約新台幣1.24兆元），續創新高；AI營收連二年突破300億美元水準，連續三年改寫新紀錄；挹注台積電年度美元營收持續超越千億美元關卡。