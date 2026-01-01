國科會率團 CES秀AI實力

全球最大規模的美國消費性電子展（CES）將在2026年1月6日舉行。國科會號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴參加，展現AI Taiwan創新能量，希望提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效。

國科會主委吳誠文昨（31）日出席國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）CES 2026展前記者會上表示，CES 2026 TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵「用百工百業日常小ai，成就台灣智慧之島的大AI」。2026年展館將以「食、醫、住、行」四大範疇切入，以具體應用呈現台灣科技新創轉型，向全球呈現台灣AI技術與創新實力。

吳誠文指出，今年入選的57家新創不僅展現高度創新性與產品成熟度，更獲得國內外供應鏈的實質支持。新創團隊與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效，也使供應鏈得以透過新創技術，切入更多全球場域，形成相互強化的產業合作模式。吳誠文鼓勵新創持續在國際舞台展現競爭力與影響力，讓世界看見台灣科技價值，並吸引更多跨國合作。

國科會指出，CES 2026創新獎（Innovation Award）正式揭曉，四家由國科會TTA輔導培育的參展團隊自全球3,600件參賽作品中脫穎而出，包括：帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）與憶象（Memorence AI），分別在資安（Cybersecurity）、永續與能源轉型（Sustainability & Energy Transition）、數位醫療（Digital Health）與企業科技（Enterprise Tech）領域獲獎，展現台灣新創多元發展。四家新創獲獎作品不僅是AI應用於產業加值最佳示範，也深具研發動能與國際市場競爭潛力。