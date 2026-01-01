快訊

高雄跨年夜槍響2人送醫 1男胸中彈命危 起因竟是放鞭炮

豪雨襲元旦又迎首波強烈冷氣團 吳德榮：下周強冷空氣 不排除升級寒流

國科會率團 CES秀AI實力

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴參加CES，展現AI Taiwan國力。圖為國發會副主委詹方冠（左二起）、國科會主委吳誠文、竹科管理局長胡世民等人合影。國科會／提供
國科會號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴參加CES，展現AI Taiwan國力。圖為國發會副主委詹方冠（左二起）、國科會主委吳誠文、竹科管理局長胡世民等人合影。國科會／提供

全球最大規模的美國消費性電子展（CES）將在2026年1月6日舉行。國科會號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴參加，展現AI Taiwan創新能量，希望提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效。

⭐2025總回顧

國科會主委吳誠文昨（31）日出席國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）CES 2026展前記者會上表示，CES 2026 TTA館以「Daily TAIWAN」為主題，象徵「用百工百業日常小ai，成就台灣智慧之島的大AI」。2026年展館將以「食、醫、住、行」四大範疇切入，以具體應用呈現台灣科技新創轉型，向全球呈現台灣AI技術與創新實力。

吳誠文指出，今年入選的57家新創不僅展現高度創新性與產品成熟度，更獲得國內外供應鏈的實質支持。新創團隊與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效，也使供應鏈得以透過新創技術，切入更多全球場域，形成相互強化的產業合作模式。吳誠文鼓勵新創持續在國際舞台展現競爭力與影響力，讓世界看見台灣科技價值，並吸引更多跨國合作。

國科會指出，CES 2026創新獎（Innovation Award）正式揭曉，四家由國科會TTA輔導培育的參展團隊自全球3,600件參賽作品中脫穎而出，包括：帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）與憶象（Memorence AI），分別在資安（Cybersecurity）、永續與能源轉型（Sustainability & Energy Transition）、數位醫療（Digital Health）與企業科技（Enterprise Tech）領域獲獎，展現台灣新創多元發展。四家新創獲獎作品不僅是AI應用於產業加值最佳示範，也深具研發動能與國際市場競爭潛力。

國科會 供應鏈 吳誠文

延伸閱讀

亞旭前進CES 秀通訊應用

卓揆指「二上一下一平穩」達陣 預告明年加開經發會

工研院號召大南方學研整合 啟動人才共育新模式

好消息！苗栗縣府下周將與新竹頂大簽約設立學院及實中

相關新聞

輝達H200追單台積增產 傳獲陸系科技業下訂逾200萬顆

外電報導，輝達（NVIDIA）為中國大陸設計H200人工智慧（AI）晶片據傳接到陸系科技業大訂單，為滿足客戶大量需求，輝...

國科會率團 CES秀AI實力

全球最大規模的美國消費性電子展（CES）將在2026年1月6日舉行。國科會號召57家台灣科技新創與83家供應鏈夥伴參加，...

中華電憑證治理升級

中華電信昨（31）日宣布，完成憑證治理轉型升級，通過國際獨立稽核認證，正式申請加入Google Chrome預設信任訂單...

字節跳動大採購輝達H200 英業達沾光

中國大陸雲端巨頭字節跳動傳出2026年將斥資人民幣1,000億元（約新台幣4,482億元）採購輝達H200晶片，若順利通...

IC代工、封測產值 台灣蟬聯雙冠王

經濟部昨（31）日指出，2025年台灣半導體產業中，晶圓代工產值預估突破4.3兆元，封裝測試產值也來到約7,100億元，...

PC漲價潮 開年全面引爆 華碩開出2026年第一槍

記憶體缺貨大漲價掀起的PC漲價潮，2026年全面引爆。華碩開出2026年PC漲價第一槍，正式對台灣經銷商與合作夥伴發出通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。