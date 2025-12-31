擷發攜手艾訊 CES 2026展示Edge AI跨平台方案

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科董事長楊健盟。圖／擷發科提供
擷發科董事長楊健盟。圖／擷發科提供

專注於高效能ASIC與AI設計服務的領導廠商擷發科技（7796）今（31）日宣布，與全球工業電腦大廠艾訊（Axiomtek，股票代號：3088）正式簽署合作備忘錄（MOU）。雙方將深度整合擷發科技自主研發的跨平台Edge AI軟體平台解決方案XEdgAI，以及艾訊AIM101工業級邊緣運算系統，解決異質硬體整合難題。

雙方並預告將於CES 2026首度公開展示聯合開發成果，為全球系統整合商提供更具彈性且快速導入的Edge AI解決方案。作為雙方合作的首張成績單，擷發科技與艾訊將在CES 2026聯合展示搭載Axelera Metis M.2 AI加速器的AIM101系統。

擷發科表示，現場將由擷發科技XEdgAI平台進行主控，完整演示從資料集準備、模型訓練、模型最佳化到邊緣裝置部署的自動化工作流程（Pipeline）。此展示將驗證一套可重複、可擴展的Edge AI導入模式，協助系統整合商快速縮短產品上市時程。

