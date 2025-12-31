台積電：已獲美國商務部出口核可 確保南京廠不受影響
美國政府日前已給予三星電子與SK海力士為期一年的出口許可設備至大陸，業界預期台積電（2330）大陸廠區同步，台積電今日也證實已獲得美國商務部一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。
台積電今日晚間指出，「美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。這項許可在原『經認證終端用戶』（Validated End-User, VEU）授權於2025年12月31日到期前核發，確保了台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。」
