快訊

「正義使命-2025」圍台軍演結束 解放軍：對台獨分裂勢力嚴重警告

中共「正義使命-2025」圍台軍演落幕 解放軍：堅決挫敗台獨分裂

停砍公教年金法案 政院今聲請釋憲及暫時處分：侵害行政權

台積電：已獲美國商務部出口核可 確保南京廠不受影響

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

美國政府日前已給予三星電子與SK海力士為期一年的出口許可設備至大陸，業界預期台積電（2330）大陸廠區同步，台積電今日也證實已獲得美國商務部一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。

⭐2025總回顧

台積電今日晚間指出，「美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電（南京）有限公司。這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。這項許可在原『經認證終端用戶』（Validated End-User, VEU）授權於2025年12月31日到期前核發，確保了台積電（南京）的營運及產品出貨不受影響。」

台積電 美國商務部 SK海力士

延伸閱讀

2025國際半導體十大新聞：安世半導體控製權之爭，存儲史詩級漲價

台股封關日 台積電衝1,550元歷史新高、市值突破40兆 台股同創新高

韓股今年漲76%冠全球 日股勁揚26% 首見封關站上5萬點

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

相關新聞

短短兩周再度下修！IDC預估 2026年PC出貨量恐衰退9%

記憶體缺貨瘋漲影響蔓延，30日研調機構TrendForce才下修全球2026年PC出貨量，31日IDC也跟進下修明年出貨...

屏東科學園區首家廠商宇晨材料今上梁 預計2026年底進駐啟用

屏東科學園區首家廠商「宇晨材料」今舉行上梁典禮，縣長周春米、南科管理局長鄭秀絨、宇晨材料董事長林秋郎出席，一起祝禱工程順...

NCC推2網路服務指引先找5大平台討論 未來將納入Threads、X

NCC（國家通訊傳播委員會）今（31）日發布2項網路服務指引，主要用來規範「平台透明治理」以及「使用者權利保障」，指引今...

施振榮提出王道經營學 免費推出GPT經營顧問「阿丹」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮31日宣布，正式對外提出「王道經營學（Wangdao Business Philosop...

鴻海與Pace CCS投入碳捕捉與封存技術 台北成立全新實驗室

鴻海（2317）與英國碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）設計領域的領導企業 ...

台積電半導體廠務供應鏈進駐屏科 周春米：象徵屏東科技產業大邁進

屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料科技公司，今天舉行上梁典禮，縣長周春米說，象徵屏東高科技產業大步邁進。今天上梁典禮，南科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。