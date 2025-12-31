中華精測董事長異動 洪維國接任、即日起生效

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

測試介面廠中華精測（6510）31日公告董事長異動，原董事長馬宏燦因退休卸任，新任董事長由中華電信執行副總經理兼電信學院院長洪維國接任，並自今日起生效。

洪維國畢業於清華大學工業管理博士，洪現任中華電信執行副總經理兼電信學院院長。在中華電信的職務分工上，洪維國主要輔佐總經理並督導人力資源、行政資產、供應及職業安全衛生等相關業務，並在授權範圍內具公司簽名權。

展望後市，市場也將關注洪維國過去在大型企業的人才培育與內部管理經驗，未來如何在精測的既有營運節奏上，強化公司治理與組織執行力，並延續在高階測試介面需求走升趨勢下的成長動能。

回到精測基本面，法人指出，精測於2026年與2027年的營運都相當正向，明年成長動能取自，首先是台系智慧型手機客戶之AI ASIC專案滲透率提升，精測原以供應探針卡PCB及FT載板為主，近期透過此台系客戶間接供貨此外商ASIC專案之SLT及Burn-in預燒板訂單，其次是通過新客戶驗證，預期明年下半年開始貢獻營收。

中華電信 董事長 總經理

