國巨公告人事異動 陳彥松、Claudio Lollini出任共同營運長

被動元件大廠國巨*（2327）31日公告，自2026年1月1日起，國巨將任命兩位共同營運長，包括現任集團財務長陳彥松（Eddie Chen）及現任全球銷售與行銷負責人 Claudio Lollini，將出任共同營運長，並直屬於執行長王淡如（David Wang），此外，現任副財務長鍾中（Gavin Zhong）將接任集團財務長一職。

國巨指出，隨著國巨持續拓展全球布局並管理日趨擴大的營運體系，進一步強化領導團隊，以更好地服務客戶、為股東創造更大價值，並鞏固公司作為吸引與培育頂尖人才平台的地位。

國巨強調，上述人事調整體現了公司在邁入下一階段成長之際，對卓越營運與人才發展的長期承諾。