台積電第六屆ESG AWARD提案數突破5800件 點燃永續熱潮

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電第六屆ESG AWARD獲獎人與總裁魏哲家（前排左四）合影。圖／台積電提供
台積公司致力厚植永續文化，透過TSMC ESG AWARD支持員工提出連結公司ESG五大方向的創新點子、表彰組織的永續成果，實現正向影響力。台積電公布第六屆TSMC ESG AWARD，參與規模及提案件數持續成長，民國114年海內外全組織100%響應，共吸引71.9萬人次共襄盛舉，報名提案總數達5841件，較去年增加34.9%。

為提升海外組織的融入體驗，今年延續實體與線上同步展出外，特別新增現場專屬導覽活動，協助展期內來台的ESG Leader及代表深入瞭解330件入圍提案與永續成果；同時，今年首次於頒獎典禮後舉辦感恩餐會，邀請榮獲熱情推動獎、年度最佳貢獻獎及創新推廣獎的海內外組織ESG代表參與，感謝其為促進公司永續文化發展的不懈努力，創造美好改變。

TSMC ESG AWARD為台積公司推動永續文化的核心平台，第六屆除持續創新永續素養暖身活動如「永續連連看」、「永續偵探聯盟」激發同仁參與熱情外，並於海報嘉年華現場增設「永續留聲機」、「你是哪個永續咖？」及「歷屆酷炫點子」等創意互動裝置，鼓勵同仁成為創造影響力的重要推手；今年亦首度推出「ESG AWARD提案補給站」，結合獎項評選標準與實際案例，引導同仁從日常中挖掘改善機會，進一步精進提案撰寫深度及品質。此外，頒獎典禮新增「ESG扭蛋機」限定活動，同仁只要親臨現場即有機會抽扭蛋獲得永續贈禮，增添趣味與驚喜；同時設置「紅毯巨星簽名牆」，讓獲獎同仁簽名留念、記錄榮耀時刻，共同見證這場屬於台積人的永續盛會。

TSMC Arizona Corporation ESG代表陳瑋分享表示，秉持「成為一個好鄰居」的精神，TSMC Arizona持續發起具影響力的ESG行動，積極與當地社區合作，並透過團隊多元的背景建立有意義的夥伴關係，以創新思維推動ESG AWARD的投入與參與。

此外，來自熊本JASM公司的員工，也分享表示，第一次參加ESG AWARD，他感受到ESG對於台積公司的重要性，也從其他得獎者的案例中得到啟發。經過這次參與，期待未來在工作中持續體會ESG的價值，為公司及世界的未來貢獻一份力量。

ESG 永續 台積電

