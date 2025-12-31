NCC推2網路服務指引先找5大平台討論 未來將納入Threads、X

NCC（國家通訊傳播委員會）今（31）日發布2項網路服務指引，主要用來規範「平台透明治理」以及「使用者權利保障」，指引今日上路後，預計將率先與YouTube、Facebook、LINE、TikTok、DCard等五大平台討論。NCC主秘黃文哲指出，除了這5大平台之外，未來也會將Threads、X都納入評估範圍。

全球許多國家都要求網路服務業者建立申訴救濟機制，並揭露透明度報告，包含歐盟有「數位服務法」、英國與澳洲有「線上安全法」、新加坡有「線上安全作業準則」、日本有「資訊流通平台應對法」。台灣雖然前幾年有討論是否要訂定「數位中介法」，但在有箝制言論自由的可能性下，相關法令並未繼續推動。

NCC今日端出2項網際網路指引，分別是「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」及「網際網路服務提供者透明度報告指引」，希望透過這兩項指引，推動平台透明治理，同時兼顧使用者權利保障。這兩項指引裡面並沒有明確罰則、也沒有強制性，但希望開始針對透明度、使用者申訴救濟等領域，推動基本規範。

按照NCC規劃，與網際網路管理相關的指引總共有5個。NCC官員指出，除了今天推出的兩個之外，另外三個指引，則與「部會訂定相關法令」、「多方利害關係運作」、「OTT TV」相關。不過，目前僅先推出兩個指引。

NCC指出，數位平台對於民眾日常資訊交流及意見表達已具重要影響力，除了監察院及立法院持續關心數位平台治理框架，NCC並在「網際網路傳播社會調查」研究中發現，多數民眾認為完善的申訴救濟機制及平台透明度之揭露至關重要，同時認為應以自律優先。因此，如何在適當保障民眾基本權利，以及避免過度干預私人權利關係之間取得平衡，是政府必須謹慎面對的。

NCC強調，為落實組織法職掌及政策理念，提出兩份指引。申訴救濟指引著重於建構有效的申訴與救濟機制，並適度揭露審查標準，讓使用者明確知悉服務受限制的原因，確保使用者權益受到充分保障；透明度指引則聚焦於內容調控、政府資料請求、隱私政策等資訊之揭露，藉以回應社會期待。至於網際網路違法內容仍依「網際網路內容管理基本規範及分工原則」處理，即網際網路內容管理與實體社會的管理方式相同，是由各法令規定的主管機關依權責處理。

NCC表示，此次兩份指引與專家學者、公民團體、網際網路平台業者及政府機關等多方利害關係人，透過3輪共17場諮詢討論所提出，並參酌國際相關法令，期望透過對話尋求整體社會對網路平台責任共識。