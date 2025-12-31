迎戰歐盟CRA上路 研華攜手聯發科取得首款Arm工業級單板電腦認證

因應歐盟《網路韌性法案》（CRA）即將上路，全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395） 偕同聯發科（2454）、Canonical與Bureau Veritas舉辦IEC62443-4-2授證儀式，展現前瞻布局全球資安法規的具體成果。研華同步宣布，旗下首款搭載聯發科技Genio 1200平台的Arm架構工業級單板電腦RSB-3810，正式通過IEC 62443-4-2 資安認證（VoC），加速產品導入歐洲及全球市場。

研華科技嵌入式事業群總經理張家豪指出，邊緣運算及AI技術快速發展，使Arm架構的輕量與效能兼具成為邊緣智慧重要推力。研華持續強化Arm產品線佈局，並積極推動旗下設備符合全球關鍵資安標準，在歐盟CRA 正式上路前協助客戶完成合規準備，協助產業以更高效率拓展全球市場。

聯發科技物聯網事業部總經理王鎮國表示，聯發科技看準歐洲市場對CRA高度需求，與研華成功推動搭載Genio 1200物聯網平台及能運作 Ubuntu Pro作業系統的 Arm 架構工業級單板電腦RSB-3810，通過IEC 62443認證，以提升該平台在終端應用的資訊安全性。

研華嵌入式物聯網平台事業群副總經理蘇高源進一步指出，隨著歐盟《網路韌性法案》預計自2027年起全面強制實施，嵌入式市場對資安防護與法規合規的關注日益提升。IEC 62443 系列標準為CRA所採認的重要工控資安規範，已廣泛應用於能源、醫療與交通等嵌入式應用。

研華工業級單板電腦RSB-3810此次成功取得認證，不僅彰顯研華在Arm架構工業平台上的技術實力，也展現研華持續協助全球客戶符合CRA 要求、強化資安韌性的長期承諾。

Canonical(英商科能) VP of Cloud and Silicon Partnerships Cindy Golberg特別說明，隨著歐盟CRA即將實施，工業市場對作業系統的安全性與長期支援需求日益提升。研華透過 Canonical Ubuntu 協助客戶快速滿足各項資安合規要求，加速工業與邊緣 AI 應用部屬。研華工業級單板電腦RSB-3810 更通過 Ubuntu 認證（Ubuntu Certified Hardware），在認證計畫的持續性廣泛測試下，享有穩定的作業系統兼容、長期支援及資安更新，幫助降低維運風險。

必維國際檢驗集團（Bureau Veritas）全球科技產品事業線資深副總裁杜柏森（Sébastian Doose）強調，面對 CRA 等資安法規的推進，研華提前將資安要求納入產品設計與開發流程，展現其在工業與工業物聯網IIoT 資安領域的前瞻布局。Bureau Veritas很榮幸與研華持續合作推出「IEC 62443 資安解決方案」，透過導入可量化與可追溯的資安開發流程，協助企業以更高效率、具成本效益的方式完成資安合規，強化市場競爭力。

展望未來，研華將持續推動 Arm 架構產品線通過國際關鍵資安標準，並以更完整的Arm產品組合與Edge AI軟硬整合能量，致力提升智慧工廠、AIoT與工業控制領域的資安韌性，協助全球企業打造更安全、可靠且具前瞻性的工控運算環境。