施振榮提出王道經營學 免費推出GPT經營顧問「阿丹」

宏碁（2353）集團創辦人施振榮31日宣布，正式對外提出「王道經營學（Wangdao Business Philosophy）」的現代商業主張，並同步推出全球首款以此哲學為核心的GPT經營顧問「A-Dan Global（阿丹）」。

阿丹預計於2026年1月1日上架GPT Store，並將以「免費模式」提供全球用戶使用，期望讓「經營學」成為新世代企業領導者的共同語言，協助企業在動態競爭中守住信任、平衡利益、提升長期勝出能力。

施振榮表示，王道經營學並非學者式推演，而是他在企業實戰中一路做出來、走出來，最後整理成可傳承的方法。

他回顧，宏碁於1976年以2.5萬美元創立，五十年來在全球競爭與產業變遷中持續調整、進化，並逐步形成泛宏碁企業家族（Business Family）「 AAQW」（ Acer、AUO、Qisda、Wistron）生態系，旗下已有41家上市櫃公司，年營收規模達1,000億美元。

他強調，這些成果不是單點成功，而是長期「價值創造、利益平衡、永續經營」累積的結果。他並將經營學拆解為三層並強調三者必須合一：治理（Governance）、領導（Leadership）、管理（Management）。

在英文定位上，施振榮說明本次採用「Business Value Stewardship」，不是將Stewardship 直譯為「管家」，而是更接近「價值托付」的概念：企業經營者表面上受股東委託，但在ESG與永續趨勢下，真正的「沉默利害關係人」包含環境、社會信任、制度正當性與未來世代；因此經營者其實是在承接一份更大的托付——所擁有的資源與位置，是被託付來創造更大價值、平衡利益，而不是被授權來最大化短期利益。

針對此次同步推出的「A-Dan Global（阿丹）」，施振榮表示，其目標不是提供速成答案，而是以「Stan式的智慧、呼吸與節奏」陪伴使用者看清取捨的真相、守住價值邊界並找到可行下一步；它不搶答、不迎合，也不以情緒安撫取代判斷，而是像一位有價值立場的經營顧問：先把對話中的矛盾與代價聽清楚，再把取捨講明白，最後自然收斂出一個洞見，並給出15分鐘內可啟動的小行動或可觀察指標，讓理念轉化為可落地的行動。

阿丹亦以「利害關係人價值總帳（Stakeholder Value Ledger）」作為核心輸出格式，協助使用者在決策中看見誰得到價值、誰承擔代價、哪個信任正在流失、哪個承諾需要補強。

試運營期間，人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽表示：「阿丹不像一般AI急著附和、也不急於提供速成的答案，而是循循善誘、彷彿智慧又溫暖的施先生24小時在身旁，引領我思考、梳理內心，把問題想得更透徹？」

此外，前考試院院長黃榮村在綜合評測中指出：「AI阿丹提供的是『價值框架下的理解』，而非情感安撫式同理；它更像一位有哲學立場的長者顧問——用價值幫你對齊方向。」團隊表示，後續版本將持續補齊知識庫與新手指引，提升體驗流暢度與留存表現。