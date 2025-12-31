品牌、面板廠垂直整合趨勢深化 TCL華星併購兆元光電

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

TCL CSOT（華星光電）近日成功競得兆元光電80%股權和相關債權，集邦科技（TrendForce）31日表示，此次收購標誌著TCL CSOT正式進入LED晶片領域，完成從上游晶片到下游Mini LED顯示應用的供應鏈布局。自2018年以來，Samsung、友達AUO（2409）、Hisense、BOE、Innolux群創（3481）和HKC等多家品牌、面板廠已陸續推動類似併購或投資案，深化產業垂直整合趨勢。

TrendForce預估，2025年全球LED晶片對外銷售市場總產值為28.41億美元，兆元光電排名第九，LED晶片業務營收主要來自照明、背光和Mini LED顯示屏應用。

TrendForce分析，品牌與面板廠商在LED晶片產業推進垂直整合，顯著降低產品應用與晶片供應間的協同成本。通過規模化生產與技術協同，有望加速Micro/Mini LED技術在顯示、非顯示市場的發展，進而驅動LED晶片市場產值持續增長。

此次TCL CSOT以4.9億元人民幣（7,000萬美元）收購兆元光電，併購案凸顯品牌、面板廠在上游LED晶片領域的整合趨勢，過去Samsung投資PlayNitride後，推出Micro LED TV產品；AUO分別投資Ennostar、PlayNitride，已量產Micro LED手錶和Micro LED車載溝通顯示屏。Hisense選擇入股乾照，隨後推出RGB Mini LED背光技術的電視。

BOE控股華燦光電後，推出玻璃基Mini LED顯示屏，HKC則自行於2023年實現Mini LED顯示屏量產。TCL CSOT位於蘇州的Mini LED顯示屏產線已於2025年投產，現階段月產能達6,000平方公尺，未來更有望借助兆元光電強化產品競爭力，在各家品牌與面板廠商的競爭中勝出。

