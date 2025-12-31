精測封關日換董座 洪維國接任、馬宏燦退休卸任
測試介面廠中華精測（6510）封關日拋出董座人事案。公司31日公告董事長異動，原董事長馬宏燦因退休卸任，新任董事長由中華電信執行副總經理兼電信學院院長洪維國接任，並自今日起生效。
2025總回顧
畢業於清華大學工業管理博士，洪維國現任中華電信執行副總經理兼電信學院院長。在中華電信的職務分工上，洪維國主要輔佐總經理並督導人力資源、行政資產、供應及職業安全衛生等相關業務，並在授權範圍內具公司簽名權。
展望後市，市場也將關注洪維國過去在大型企業的人才培育與內部管理經驗，未來如何在精測的既有營運節奏上，強化公司治理與組織執行力，並延續在高階測試介面需求走升趨勢下的成長動能。
