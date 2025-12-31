鴻海與Pace CCS投入碳捕捉與封存技術 台北成立全新實驗室

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海（2317）與英國碳捕捉與封存（Carbon Capture and Storage, CCS）設計領域的領導企業 Pace CCS，共同宣布在台灣啟用聯合實驗室，開發化學注入技術，以有效防止 CCS 內部管線的腐蝕問題。希望透過雙方的技術合作，為解決CCS產業長久以來的關鍵挑戰，邁出重要一步。

碳捕捉與封存技術是實現淨零排放的關鍵技術！這次合作結合鴻海在精密製造方面的專業知識與Pace CCS的專業設計經驗，展現了跨產業協作，共同推動應對氣候變遷的目標。全球對碳捕集的需求預計每年高達80億噸二氧化碳註，這需要數兆美元的投資，使其成為大多數國家的重要戰略。

目前，保護 CCS 基礎設施免受腐蝕是一個主要的技術挑戰。二氧化碳傳輸過程中的化學反應會產生硫酸和硝酸等腐蝕性物質。這些反應還可能生成水和固體，導致腐蝕、侵蝕和堵塞處置井。

鴻海打造的全新實驗室，將嘗試驗證一種已在半導體製造等產業中使用的化學清除劑（chemical scavenger）。目標是證明該清除劑能在實際的CCS運作環境下，有效防止有害酸性物質和水的形成。

Pace CCS 董事總經理 Matthew Healey 表示：「這是CCS產業一直以來，遲遲無法解決的問題。這次透過解決此技術挑戰，我們將能加速全球CCS的部署。」

鴻海科技集團環保長洪榮聰表示：「鴻海很榮幸能將我們的產業鏈專業知識應用於能源轉型領域，這次合作展示了跨產業夥伴關係，能夠推動應對氣候變遷的實質進展。」

