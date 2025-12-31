NCC 提出申訴救濟指引及透明度指引 推動網路平台保障使用者權益

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）31日發布「網際網路服務使用者申訴及救濟機制指引」（申訴救濟指引）及「網際網路服務提供者透明度報告指引」（透明度指引）兩大指引。NCC表示，希望協助平台透明治理，並兼顧保障使用者權利。兩項指引將提出框架與標準，提供平台建立對消費者救濟申訴、以及治理的基本原則，也公布對待民眾救濟申訴的處理方式，預計將先與LINE、YouTube、Tiktok、DCard、Facebook等五大平台討論，由平台服務者公布的資料，NCC將評估和公告平台相關作為是否保障消費者權益。

NCC說明，指引並不具強制性，但社會各界對於形塑健全的網際網路傳播環境有高度期待，明年起將持續透過利害關係人參與，共同檢視指引提出後的數位平台相關作為，並公開資訊以推動平台透明度與保障使用者權益。

NCC表示，兩份指引與專家學者、公民團體、網際網路平台業者和政府機關等多方利害關係人，透過三輪供17場資訊討論提出，並參考國際相關法令修訂。預計明年下半年將檢視五家平台業者達成的程度，讓用戶未來在使用平台服務時作為參考。NCC發言人黃文哲指出，過去一些平台可能以內部規範理由無故讓用戶帳號被停權或下架，但業者並未公布相關資料，用戶也不知所以。導入兩大指引後，業者可以建立共同可檢視的標準，提供可公開的資料，NCC可以去檢視是否符合相關的指引，預計明年下半年會完成初步的檢視。

NCC指出，數位平台對於民眾日常資訊交流及意見表達已具重要影響力，但在NCC「網際網路傳播社會調查」研究中發現，多數民眾認為完善的申訴救濟機制及平台透明度之揭露至關重要，也認為應以自律優先。

NCC強調，兩份指引中，申訴救濟指引著重於建構有效的申訴與救濟機制，並適度揭露審查標準，讓使用者明確知悉服務受限制的原因，確保使用者權益受到充分保障；透明度指引則聚焦於內容調控、政府資料請求、隱私政策等資訊之揭露，回應社會期待。網際網路違法內容仍依《網際網路內容管理基本規範及分工原則》處理，即網際網路內容之管理與實體社會的管理方式相同，係由各法令規定之主管機關依權責處理。

