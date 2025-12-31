施振榮提倡王道經營學 推GPT經營顧問「阿丹」

宏碁集團創辦人施振榮對外提出王道經營學（Wangdao Business Philosophy）的現代商業主張，今天宣布推出全球首款以此哲學為核心的GPT經營顧問A-Dan Global（阿丹）。施振榮表示，它不搶答迎合，不以情緒安撫取代判斷，更像一位有價值立場的經營顧問。

施振榮（Stan Shih）今天透過新聞稿表示，阿丹預計於2026年1月1日上架GPT Store，將以「免費模式」提供全球用戶使用，期望協助企業在動態競爭中守住信任、平衡利益、提升長期勝出能力。

施振榮表示，王道經營學並非學者式推演，而是他在企業實戰中一路做出來、走出來，最後整理成可傳承的方法。

他回顧，宏碁於1976年以2.5萬美元創立，50年來在全球競爭與產業變遷中持續調整、進化，並逐步形成泛宏碁企業家族（Business Family）AAQW（Acer、AUO、Qisda、Wistron）生態系，旗下已有41家上市櫃公司，年營收規模達1000億美元。

針對此次推出的A-Dan Global，施振榮表示，目標不是提供速成答案，而是以「Stan式的智慧、呼吸與節奏」陪伴使用者看清取捨的真相、守住價值邊界並找到可行下一步；它不搶答、不迎合，也不以情緒安撫取代判斷，而是像一位有價值立場的經營顧問，先把對話中的矛盾與代價聽清楚，再把取捨講明白，最後自然收斂出一個洞見，並給出15分鐘內可啟動的小行動或可觀察指標，讓理念轉化為可落地的行動。

人工智慧實驗室內容執行長黃兆徽表示：「阿丹不像一般AI急著附和、也不急於提供速成的答案，而是循循善誘、彷彿智慧又溫暖的施先生24小時在身旁，引領思考、梳理內心，把問題想得更透澈。」

此外，前考試院院長黃榮村在綜合評測中指出，AI阿丹提供的是「價值框架下的理解」，而非情感安撫式同理；它更像一位有哲學立場的長者顧問，用價值幫你對齊方向。