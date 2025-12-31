台積電半導體廠務供應鏈進駐屏科 周春米：象徵屏東科技產業大邁進

屏東科學園區首家進駐廠商宇晨材料科技公司，今天舉行上梁典禮，縣長周春米說，象徵屏東高科技產業大步邁進。今天上梁典禮，南科管理局長鄭秀絨致詞說，2026年6月預計台積電半導體廠務供應鏈多家廠商聯合動土。屏科園區的公共建設也在2026年底會完工。

鄭秀絨說，屏東科學園區明年預計有多家廠商進駐動土，也請營建單位要先協調，將公共道路等要先設置，園區內相關公共建設預計2026年底會全部完工。屏東科學園區全區面積123.04公頃。

屏東科學園區也是大南方半導體「S廊帶」關鍵節點，鄭秀絨說，屏科園區在交通、文教、醫療與未來廠辦大樓，現在可以想像未來欣欣向榮。預計明年6月台積電半導體廠務供應鏈將舉行動土典禮，台積電半導體廠務供應鏈預計有7家廠商屆時聯合動土。

縣長周春米說，2025年是屏東的科技元年，1月行政院宣布大南方新矽谷計畫，屏東正式納入半導體S廊帶；3月國科會宣布國家火箭發射場落腳滿州九棚，成為台灣連結太空的門戶；5月行政院更宣布台積電半導體廠務供應鏈專區擇定屏東科學園區。