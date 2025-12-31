主動式ETF 展現AI、半導體及能源相關主題差異化績效

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，AI 晶片格局正從「單一架構主導」轉向「多元技術共存」，不論運算架構選擇或需求擴大，都為台廠供應鏈提供強力支撐，並成為台股2026年持續上攻的重要助力。展望2026年，AI應用擴張、半導體高階製程需求、能源與儲能題材將持續推動多頭格局。在波動環境中， AI、半導體及能源相關主題上，主動式 ETF 更能展現差異化績效。

野村投信表示，隨著 AI 進入爆發期，市場雜音將增加，產業領先者與追趕者不斷變動，但只要趨勢不變（營收成長、企業建廠、產能擴張），並確保企業獲利跟上股價，投資人即可在波動中保持正確方向。若在大趨勢明確向上時因恐慌退出市場，反而可能錯過未來 AI 應用爆發行情。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國聯準會自12月12日起每月購買400億美元短期國庫券，進一步為市場注入流動性。2025年全年累積降息3碼，並保有2026年再降息2至3碼的空間，搭配「通膨放緩 + 經濟穩健」的組合，市場具備複製2025年行情的條件。

游景德分析，台股雖延續11月以來震盪，但市場情緒並未全面轉悲觀。當電子類股受 AI 雜音影響時，金融及部分傳產逆勢上漲，顯示資金轉向類股輪動而非撤出市場。這樣的震盪反而有助於2026年多頭行情更健康。

游景德表示， ASIC晶片展現追趕GPU的態勢，AWS推出新一代AI晶片Trainium3，效能提升四 倍並降低成本50%，宣告ASIC時代來臨。然而，ASIC崛起並不意味GPU沒落，AWS下一代 Trainium4 將採用Nvidia NVLink Fusion技術，顯示ASIC+GPU混合架構成為效能與成本最佳解方。此趨勢對台灣供應鏈是重大利多，預期台積電今年第4季營收亮眼，AI需求推動大廠提前下單高階製程並支付溢價，且明年報價全面調漲，毛利率有望進一步上行。

張繼文提到，資料中心電力需求成焦點，Nvidia 本周舉辦私人峰會，聚焦解決電力短缺，邀請能源與電力技術創新參與。Tesla 執行長 Musk 更提出太空資料中心構想，利用太陽能供電。電力與儲能題材再度升溫，電纜、重電、綠電（太陽能）、儲能概念股及電源供應器類股走強，未來業績動能可望受 AI 驅動。

