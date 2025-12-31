屏東科學園區首家廠商宇晨材料今上梁 預計2026年底進駐啟用

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東科學園區首家廠商「宇晨材料」今舉行上梁典禮，縣長周春米（左二）、南科管理局長鄭秀絨（右一）、宇晨材料董事長林秋郎（右二）出席，一起祝禱工程順利完工。記者劉星君／攝影
屏東科學園區首家廠商「宇晨材料」今舉行上梁典禮，縣長周春米、南科管理局長鄭秀絨、宇晨材料董事長林秋郎出席，一起祝禱工程順利完工。林秋郎說，預計2026年底進駐啟用。

宇晨材料專注研發生產液態金屬與導熱界面材料，是先進製程與人工智慧產業不可或缺關鍵技術，進駐屏東，展現屏東科技產業發展具備高度成熟條件。

縣長周春米說，宇晨材料斥資5億元新建廠房，2024年8月動土，公司以研發生產液態金屬及導熱界面材料，應用於半導體晶片、高速運算電腦等產品，作為導熱及散熱用途，是AI產業重要一環。今年最後一天舉行上梁，象徵著今年豐收。

周春米表示，隨著營運總部完工啟用，可帶來實質投資能量與就業機會，也將成為園區產業鏈發展重要核心，為地方注入長遠而穩定的成長動能，產業升級，讓屏東競爭力越來越好。

宇晨材料科技公司董事長林秋郎是屏東縣楓港子弟，他說，「投資屏東正當時！」宇晨材料在關鍵AI晶片，開發散熱材料，近期也開發出全球最新的技術，也獲得國際大廠肯定，「廠房正在蓋，訂單已經端出來了，廠蓋好後就可以馬上量產」。

林秋郎說，廠區預計2026年底完工落成。AI晶片、半導體晶片與高速運算端是蓬勃發展，公司接到很多全球客戶肯定，也規畫未來2、3年後上市，屆時在屏科園區將興建第二期工廠。

林秋郎說，廠辦大樓不只是一棟建築物，更象徵三大意義。第一，技術深耕基地，整合研發量產，產學合作，持續開發下一代液態金屬與熱介面材料，提升競爭力。第二，人才扎根據點，期待吸引更多優秀工程師在屏東就業、成家，發展長遠職涯。第三，產業共榮的平台，南方大矽谷與半導體S廊帶願景下，願意成為串連半導體供應鏈的重要節點，與在地共同成長，共創價值。

屏東縣府城鄉發展處表示，屏東產業逐步轉型，結合半導體、AI、新材料及太空科技成為南台灣科技新門戶。縣府持續與中央及企業攜手合作，期待更多優質企業跟隨宇晨材料的腳步，共同投資屏東、深根屏東。

屏東科學園區首家廠商「宇晨材料」今舉行上梁典禮，縣長周春米（左）、南科管理局長鄭秀絨（右）、宇晨材料董事長林秋郎（中）出席，祝禱工程順利完工。記者劉星君／攝影
屏東科學園區首家廠商「宇晨材料」今舉行上梁典禮。記者劉星君／攝影
屏東科學園區首家廠商「宇晨材料」今舉行上梁典禮，縣長周春米（前排右二）、南科管理局長鄭秀絨（前排左二）、宇晨材料董事長林秋郎（前排右三）出席，一起祝禱工程順利完工。記者劉星君／攝影
