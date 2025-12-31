國科會：57家新創前進CES 展現台灣AI實力

快訊

中央社／ 台北31日電

全球最大規模的美國消費性電子展（CES）將在2026年1月6日登場，國科會主委吳誠文今天表示，入選的57家台灣科技新創攜手83家供應鏈參加，展現AI Taiwan創新能量，新創團隊與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效。

國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，TTA）今天舉辦CES 2026展前記者會。

行政院政委兼國科會主委吳誠文表示，CES 2026 TTA館主題為Daily TAIWAN，展館將以食、醫、住、行等4大範疇切入，透過具體應用呈現台灣科技新創轉型，向全球呈現台灣AI技術與創新實力。

吳誠文說，在AI新十大建設中，最終要達到全民智慧生活圈目標，這也呼應Daily TAIWAN主題。此外，新創已不再定位為供應鏈一環，而是要發展創新應用、做成系統，價值才會高，希望未來行行有AI、人人都可以用AI。

他表示，科技產業現在在北部發展強勁，希望慢慢往中南部移動，人才資源等在當地已經具備，可與傳統產業結合，帶動傳產供應鏈轉型，達到成為人工智慧之島目標。

吳誠文指出，這次入選的57家新創不僅展現高度創新性與產品成熟度，也獲得國內外供應鏈的實質支持，新創團隊與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單合作與市場拓展成效。

這次參展廠商部分和資安防護相關，吳誠文說，在地緣政治下，安控跟軍工是每個國家都要準備的，以台灣科技產業實力與傳產整合，未來產業發展潛力極大；新創團隊也看到機會，希望透過科技角色來保衛國家。

國科會表示，4家由國科會TTA輔導培育的參展團隊獲得CES 2026創新獎，帝濶智慧科技（De Cloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）與憶象（Memorence AI）分別在資安、永續與能源轉型、數位醫療與企業科技領域獲獎。

其中，帝濶智慧科技得獎作品「De Cloak Brain」是為機器人設計的AI決策平台，能在不使用原始敏感影像的情況下，完成環境判斷與任務執行，可快速導入各類移動、醫療或人形機器人，協助企業在公共、醫療與警政場域部署AI時兼顧隱私安全與全球合規。

華得生技「Nano CAST™」為全球首創結合半導體生物晶片與AI自動化的癌症檢測平台，僅需16毫升血液即可高效率分離循環腫瘤細胞，捕獲率與靈敏度均超過90%，瞄準海外市場，如東南亞、日本等，國內目前已有醫院使用。

國科會表示，台灣科技新創能量持續在國際舞受到肯定，顯示台灣從研發、創業到供應鏈合作所形成的創新體系正逐步深化與成熟，未來將持續透過TTA平台強化國際鏈結，協助新創加速跨境合作與全球市場布局。

科技 AI 市場

