撐不住！原物料漲太兇…華碩宣布調漲產品價格

品牌大廠華碩30日向客戶發出公告，2026年即將調整部分產品價格，主因在於多項關鍵零組件成本急遽上升，尤其是記憶體（DRAM）以及存儲裝置（NAND/SSD），漲幅過於驚人，迫於成本壓力下，華碩只能隨之調漲產品價格。

系統事業總經理廖逸翔指出，在AI的猛烈需求下，全球供應鏈產生結構性波動，原廠產能配置調整，加上先進製程投資成本增加，以及AI算力需求持續攀升，而導致整個產業出現結構性缺口。為確保穩定供應及產品品質，華碩預計在2026年1月5日起針對部分產品組合進行策略性價格調整。

法人指出，2026年消費性電子產品將持續面臨記憶體漲價的影響，11、12月出貨已開始走跌，未來半年內可能也難見好轉。