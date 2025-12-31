快訊

消失的法人／法人沒進場園長、教保員硬扛 非營利沒保障

蔡依林演唱會藏各種彩蛋！音樂總監揭幕後祕辛「可多刷幾場尋寶」

驚！婦人帶菜刀直闖台中地院 10多名警著防彈背心盾牌衝現場

撐不住！原物料漲太兇…華碩宣布調漲產品價格

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

品牌大廠華碩30日向客戶發出公告，2026年即將調整部分產品價格，主因在於多項關鍵零組件成本急遽上升，尤其是記憶體（DRAM）以及存儲裝置（NAND/SSD），漲幅過於驚人，迫於成本壓力下，華碩只能隨之調漲產品價格。

⭐2025總回顧

系統事業總經理廖逸翔指出，在AI的猛烈需求下，全球供應鏈產生結構性波動，原廠產能配置調整，加上先進製程投資成本增加，以及AI算力需求持續攀升，而導致整個產業出現結構性缺口。為確保穩定供應及產品品質，華碩預計在2026年1月5日起針對部分產品組合進行策略性價格調整。

法人指出，2026年消費性電子產品將持續面臨記憶體漲價的影響，11、12月出貨已開始走跌，未來半年內可能也難見好轉。

華碩 記憶體 AI

延伸閱讀

晶豪科再亮燈漲停 利基型DRAM續熱

記憶體指標股續強！台股早盤漲逾百點、再創歷史新高 台積電開平盤

半導體ETF 逆風飛翔

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

相關新聞

屏東科學園區首家廠商宇晨材料今上梁 預計2026年底進駐啟用

屏東科學園區首家廠商「宇晨材料」今舉行上梁典禮，縣長周春米、南科管理局長鄭秀絨、宇晨材料董事長林秋郎出席，一起祝禱工程順...

PCB大廠2026年現增首發 欣興申購1月2日開跑、價差91%

PCB印刷電路板大廠2026年現增首發由載板龍頭欣興（3037）率先，欣興現增公開申購1月2日開跑，以31日盤中價位來看...

台積報喜 2奈米量產…台美兩地技術同步躍進

台積電台、美兩地新技術量產告捷。台積電昨（30）日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用...

能率揪輝達 搶AI商機

繼美國AI機器人公司Agility Robotic後，能率再度與AI巨頭輝達（NVIDIA）共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫...

外資唱旺半導體 按讚台廠…點將台積、日月光、京元電等六業者

儘管市場對AI發展看法分歧，但大咖外資券商仍看好長期發展。美銀證券在最新「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛...

晶片業明年市場競爭更激烈 晶圓一哥台積電仍是最大贏家

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者2025年總營收將超過4,000億美元，締造晶片業全年新紀錄，預料明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。