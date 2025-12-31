元旦上線！遠傳新春福利 旅遊、展演優惠一次包

迎接新春旅遊、展演娛樂旺季，遠傳宣布，遠傳心生活APP自2026年1月1日起推出新春限定娛樂優惠，祭出「亞洲多國熱門景點／樂園門票」購票五折起福利，遠傳用戶可使用遠傳幣兌換Klook折價券，以半價入手熱門景點、夢幻樂園門票，讓假期出遊更輕鬆、福利回饋更有感。

遠傳以「對用戶好 遠傳最給力」為核心，透過遠傳心生活APP，整合便利服務、好康回饋、旅遊娛樂等多元場景，為用戶打造一站式行動生活圈，目前用戶數突破700萬戶。

遠傳指出，新春限定娛樂優惠涵蓋日本、韓國、泰國、香港、新加坡等國人最愛的旅遊熱區，精選熱門景點與人氣樂園，包含位於日本的哈利波特影城、長崎豪斯登堡，還有新加坡濱海灣花園與聖淘沙，港澳地區的海洋公園，以及泰國曼谷野生動物園、人妖秀等，無論全家大小出遊、好友揪團或是想要自由行深度探索，都能一鍵兌換優惠券，輕鬆規劃美好的新春假期。

除了海外旅遊門票，遠傳表示，遠傳心生活APP同步推出多檔藝文展演與演唱會購票優惠，提供用戶更完整的娛樂體驗。包含風靡全球的日本動漫展覽「ONE PIECE EMOTION航海王25週年特展」、「葬送的芙莉蓮特展 台北站」，以及維也納國寶級真跡畫作展「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展」，滿足不同族群需求。演唱會方面則有《時代》雜誌百大影響力人物、韓流天王Rain《STILL RAINING: ENCORE – TAIPEI》演唱會專屬優惠，雨迷們千萬不要錯過。

此外，遠傳用戶還有電影首映專場禮遇，由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍領銜主演的愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，遠傳指出，用戶專場將於1月13日台中大遠百威秀影城、1月14日高雄大遠百威秀影城、1月20日台北信義威秀影城、以及1月31日台北西門喜樂影城登場，遠傳心生活VIP可使用10遠傳幣兌換1張電影票，遠傳全用戶則能以30遠傳幣兌換1張，每人限兌換2張。遠傳心生活持續整合多元娛樂內容，從動漫、藝術展演到電影與演唱會都能享受滿滿福利，全面滿足用戶的休閒娛樂需求。