群創扇出封裝獲大廠訂單 連2日爆逾80萬張巨量

受惠扇出型面板級封裝打入SpaceX傳聞影響，面板廠群創光電連拉兩根漲停板後，今天盤中最高達17.75元，勁揚8.89%，繼昨天成交量逾87.5萬張，今天也爆逾80萬張巨量，並帶動面板族群齊揚，友達盤中漲6.22%至12.8元，彩晶最高至8.26元，上揚6.44%。

群創董事長洪進揚日前指出，跨入半導體產業，推出扇出型面板級封裝服務，今年已出貨，採先晶片（Chip first）技術，提供衛星地面接收裝置元件的封裝服務，因Chip first技術可被覆晶技術（Flip chip）取代，現階段重點就是鞏固既有客戶，不再擴充，但確實已成功跨入半導體封裝產業。

媒體提問衛星地面接收裝置元件的封裝客戶是否為SpaceX，洪進揚未予證實，但他認為，除全面配合該國際大廠客戶需求之外，更看好可做為日後爭取訂單時的實績證明，代表群創有能力接單。