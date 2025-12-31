威剛盤中大漲逾5% 全年營運獲利有看頭

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

威剛（3260）31日盤中大漲逾5%、成交量超過4.4萬張。法人看好，在整體記憶體市場供不應求下，威剛2025年第4季僅能優先滿足策略性與核心客戶需求，並全力推升營運獲利，毛利率有機會再創新高，全年營收目標上看500億元以上。

威剛產品約80%至90%與NB／PC應用相關，營運表現與PC、NB景氣連動性高，近年亦積極擴展電競、伺服器及工控等多元產品線。

法人分析，公司規劃三年內以 AI-first、高毛利與全球不中斷交付為核心策略，推動TRUSTA品牌深化市場，並期望企業級產品線毛利表現高於現有消費性業務。

訂單結構方面，威剛主要訂單來源為通路商，OEM訂單則具有遞延效應。2024 年零售與OEM營收占比分別為35%與65%。

展望後市，威剛對2026年DRAM行情維持樂觀看法，預期產業多頭格局可望延續。以目前市況觀察，2026年上游原廠的DRAM與HBM產能已幾乎全數被預訂，NAND與HDD亦全面進入賣方市場，帶動記憶體報價走揚。

