華宏投資錦德氣體 跨入半導體高門檻混配氣市場

光學膜片專業製造裁切廠華宏新技（8240）宣布，以新台幣3.19億元取得錦德氣體29%股權，並攜手華立企業合計持有約80%股權，正式跨足半導體高技術門檻的電子級特殊氣體混配製造領域。

錦德氣體為台灣最具專業實力的精細混合氣體製造商，標準氣體市占率逾半，並已打入全球晶圓代工龍頭廠供應鏈。

華宏表示，將取得錦德深厚的混配氣技術，與製造領域的管理優勢，結合華立集團子公司華科工業的氖氣純化廠，及華立擁有穩定的特殊氣體供貨來源，與市場銷售及客戶服務能量，積極搶進半導體電子級特殊氣體的混氣市場，呼應半導體產業供應鏈在地化趨勢。此舉象徵華宏自過往以光電材料為主的角色，進一步升級為具備純化與混配氣技術的整合型供應商，為公司半導體材料事業版圖的重要里程碑。

錦德氣體為台灣標準氣體領導廠商，長期營運穩健，獲利狀況維持在高水準，並累積紮實的精密混氣技術。華宏擬透過這次投資，可快速取得混配氣的關鍵技術與成熟團隊，有效縮短切入混配氣市場的時程。

從產業面來看，隨著半導體製程節點持續微縮、AI 與高效能運算（HPC）需求推升先進製程產能，電子級氣體在純度、穩定性與供應安全上的重要性顯著提升。氣體為半導體製程中第二大材料成本項目，惟目前台灣特殊氣體自製率僅個位數，供應仍高度仰賴進口。在地化供應鏈的建立已成為晶圓廠的重要策略方向，也為具備技術與產能布局的供應商帶來結構性成長機會。

華宏目前有精密元件事業部門研磨拘束環、滾輪固定座與惰輪等工程材料應用，並持續與半導體客戶開發封裝解黏膜。此次再藉由投資錦德的「混配氣」能力，拓展新的產品線，有助於強化半導體客戶合作關係與在半導體關鍵材料供應鏈中的戰略地位。

混配氣屬於高附加價值、技術門檻高的利基型市場，毛利率水準相對優於一般工業氣體。評估目前市場仍高度依賴進口，未來具備明確的進口替代空間。在 AI 與半導體擴產趨勢帶動下，相關氣體需求能見度佳，有助於優化華宏產品組合與獲利貢獻。

華宏強調，這項投資的策略意義在於透過整合錦德的混氣技術、華宏新技的製造能力，以及華立既有的國內外銷售通路、氣體分裝及純化布局，與穩定的特氣供貨來源，華宏與華立有望在電子級特殊氣體供應鏈中卡位關鍵節點。另外加上華宏自有的產品，例如:應用於電動車電源骨架、AC-DC充電樁OBC快充應用（已通過UL CTI 900V測試） ，以及 5G網路濾波元件及變壓器封裝的DAP材料。EV 驅動電機轉子封裝、智慧電表（智慧城市基礎設施）的UP材料。針對軍用與商用無人機，提供大於300Wh/kg高容量電池模組，在全球供應鏈重組與地緣政治風險升溫的背景下，具備在地製造與技術整合能力的供應商，長期投資價值與產業地位可望持續提升。