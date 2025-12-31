翻轉「印」象！印刷業也能靠AI轉型 設計廠商跨入文創、會展等產業

經濟部產發署推動AI數位轉型，連最傳統的印刷業也能AI。產發署自2021年透過印研中心投入多元圖像技術研發，開發出具備「印刷色域與高解析度」的核心技術，除提供以圖生圖、以文生圖、圖像修復及風格轉換等功能，更能產出符合工業印刷規格的圖像，此技術已讓印刷廠蛻變為具備設計能量的合作夥伴，將產業服務範疇拓展至文創、會展、聯名精品等。

經濟部產業發展署日前舉辦「印刷產業推動 AI 跨域應用成果記者會」，展示政府積極推動並攜手財團法人印刷創新科技研究發展中心（印研中心）投入圖像核心技術研發及技轉產業落地的具體成果，從老舊照片修復、立體印刷製程的技術突破到磁磚設計外銷。

產發署表示，持續輔導傳統產業數位轉型，讓智慧科技成為產業升級的加速器。印刷業曾是臺灣知識文化傳承的基石，從日治時期開啟活版印刷，到1951年後自動化生產帶動產業起飛，當年教科書的大量印製促進知識廣泛傳遞，更是培育臺灣無數高科技與製造業人才的幕後功臣。然而，面對數位化、少子化趨勢逐年侵蝕印刷市場，藉由推動AI賦能，讓印刷業不只是被動的代工者，而是成為能主動跨域、引領美學的「創意領航者」。

產發署表示，圖像是印刷技術表現的核心，但傳統設計速度慢且創意有限，難以滿足現今快速又多元的需求。產發署自2021年透過印研中心投入多元圖像技術研發，不同於一般網路AI繪圖僅供視覺欣賞，印研中心更開發出具備「印刷色域與高解析度」的核心技術，除提供以圖生圖、以文生圖、圖像修復及風格轉換等功能，更能產出符合工業印刷規格的圖像，讓AI從螢幕走進現實生活，也能實現「一張IP圖，生成全場景」的多元應用，解放圖像創作力，此技術可讓印刷廠蛻變為具備設計能量的合作夥伴，將產業服務範疇拓展至文創、會展、聯名精品等。

產發署運用「疫後產業升級轉型」的輔導資源，印研中心成功將前述AI技術移轉至業界，廠商也現身說明效應，例如，興台公司運用長期保存的幻燈片訓練AI模型，精準修復老照片色調，不僅修圖時間減半、解析度提升4倍，服務範疇擴及美術館與藝術中心等修復領域。

加斌公司導入全球唯一專為立體印刷研發的AI瑕疵偵測與圖像對位模組，克服大尺寸立體印刷檢測與對位不準的難題，顯著提升良率及品質穩定度。中釉公司則以多年累積的設計圖庫訓練AI，可大量生成風格延續且不重複的天然圖紋，藉由「釉料配方加磁磚圖紋」的加值服務，順利拓展東南亞市場。

產發署表示，在AI技術驅動下，印刷業者突破傳統技術框架，進入文化修復、建築場域裝飾與IP創作等新領域，進而帶動營業額成長超過8,000萬元，不僅實現效率及品質雙重躍升，更成功拓展跨領域訂單及市場版圖。產發署將持續深化AI跨域應用，鼓勵更多業者投入，讓台灣的印刷工藝以「智慧領航」之姿，在國際舞台上印出新的驕傲。