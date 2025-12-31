榮惠拚2026年首季淡季不淡 日客戶擴大特斯拉等應用

PCB與高階零組件供應商榮惠-KY（6924）31日表示，受惠於網通設備更新潮，以及日系客戶切入AI伺服器水冷相關供應鏈，並將終端應用延伸至特斯拉與中系等大廠等雙利多題材，2026年第1季獲利可望淡季不淡，並呈現逐季攀升。

榮惠-KY董事長劉世璘指出，2026年第一季獲利可望淡季不淡的第一項利多是，國內網通大廠相關產品打進美國有線電視營運商，每5至6年周期的網通設備更新需求，對榮惠-KY營運成長動能的挹注，從2026年第1季起就會有明顯貢獻。

至於第二項利多題材，劉世璘表示，隨著全球AI運算需求快速攀升、資料中心散熱架構加速由氣冷轉向液冷，惟實際出貨狀況並不穩定，但過去1年來，AI伺服器水冷應用由概念驗證逐步走向實際放量，產業端拉貨節奏更趨明朗。

榮惠-KY長期深耕散熱與關鍵零組件供應體系，劉世璘指出，合作逾10年的日系客戶近期水冷系統相關產品已陸續導入客戶端專案供應，並隨著日系客戶擴大在特斯拉與中系大廠等終端應用，榮惠-KY 2026年從2025年第4季起出貨就會開始放量，並一路延續至2026年，帶動全年營運表現逐季走揚。

此外，榮惠-KY財務長吳建芳表示，AI水冷相關專案係依會計準則採「淨額法」，而非「總額法」認列，也就是說，實際專案交易金額未能全數反映於營收項目中，但相關毛利將直接挹注公司獲利表現，對整體獲利結構具明顯正面影響，隨著專案出貨規模擴大及供應品項持續增加，相關效益可望逐步反映在獲利表現上。