滿是AI味的履歷大量湧入企業 求職市場陷入同質化困境

身分反轉！美兩名資安專家勾結勒索集團 向業者索討數百萬美元認罪

跨年後「強冷探10度」歐美德三模式確認！粉專：下周還有一波冷空氣接力

台股封關 法人：指數有望寫新紀錄

中央社／ 台北31日電

台股今天封關，雖然美股4大指數30日全面收跌，不過，台指期夜盤震盪上漲4點。法人表示，台股30日收在28707.13點，今年來累計上漲5672.03點，可望創下史上最高封關指數的紀錄。

投資人年終獲利了結，美股4大指數全數收跌。道瓊工業指數下跌94.87點，跌幅0.2%，標普500指數下跌9.5點，跌幅0.14%，那斯達克指數下跌55.27點，跌幅0.24%，費城半導體指數下跌9.17點，跌幅0.13%。

國內外產業訊息方面，2026台北新車暨新能源車大展將於31日起至2026年1月4日登場，特斯拉（Tesla）現場展示純電車款、電動皮卡、未來能源與人工智慧布局，其中第二代Tesla Bot機器人Optimus也進駐展區。

為滿足人工智慧（AI）伺服器生產及營運的電力需求，代工廠廣達美國子公司Quanta ManufacturingNashville LLC（簡稱QMN）決定以5.02億美元（約新台幣152.88億元），向全球燃料電池龍頭BloomEnergy採購3組燃料電池微電網系統。

記憶體控制晶片廠群聯電子（8299）自結11月歸屬母公司淨利新台幣16.88億元，較去年同期2.18億元增加674.31%，單月每股純益達7.9元。

車用多媒體系統商怡利電子（2497）董事會決議通過以每股新台幣116元，取得統亞電子科技100%股權投資案，交易金額11.6億元，跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域。

六檔高息型ETF 馬力十足

11檔台股ETF商品 市價創高

韓股今年漲76%冠全球 日股勁揚26% 首見封關站上5萬點

台股封關 力拚再創高…法人：大盤有望畫下完美句點

台積報喜 2奈米量產…台美兩地技術同步躍進

台積電台、美兩地新技術量產告捷。台積電昨（30）日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用...

外資唱旺半導體 按讚台廠…點將台積、日月光、京元電等六業者

儘管市場對AI發展看法分歧，但大咖外資券商仍看好長期發展。美銀證券在最新「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛...

能率揪輝達 搶AI商機

繼美國AI機器人公司Agility Robotic後，能率再度與AI巨頭輝達（NVIDIA）共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫...

晶片業明年市場競爭更激烈 晶圓一哥台積電仍是最大贏家

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者2025年總營收將超過4,000億美元，締造晶片業全年新紀錄，預料明...

台積電加速推進中科1.4奈米廠

台積電昨（30）日公告2奈米技術在本季如期量產。台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也...

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

經濟部昨（30）日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助4...

