台股封關 法人：指數有望寫新紀錄

台股今天封關，雖然美股4大指數30日全面收跌，不過，台指期夜盤震盪上漲4點。法人表示，台股30日收在28707.13點，今年來累計上漲5672.03點，可望創下史上最高封關指數的紀錄。

投資人年終獲利了結，美股4大指數全數收跌。道瓊工業指數下跌94.87點，跌幅0.2%，標普500指數下跌9.5點，跌幅0.14%，那斯達克指數下跌55.27點，跌幅0.24%，費城半導體指數下跌9.17點，跌幅0.13%。

國內外產業訊息方面，2026台北新車暨新能源車大展將於31日起至2026年1月4日登場，特斯拉（Tesla）現場展示純電車款、電動皮卡、未來能源與人工智慧布局，其中第二代Tesla Bot機器人Optimus也進駐展區。

為滿足人工智慧（AI）伺服器生產及營運的電力需求，代工廠廣達美國子公司Quanta ManufacturingNashville LLC（簡稱QMN）決定以5.02億美元（約新台幣152.88億元），向全球燃料電池龍頭BloomEnergy採購3組燃料電池微電網系統。

記憶體控制晶片廠群聯電子（8299）自結11月歸屬母公司淨利新台幣16.88億元，較去年同期2.18億元增加674.31%，單月每股純益達7.9元。

車用多媒體系統商怡利電子（2497）董事會決議通過以每股新台幣116元，取得統亞電子科技100%股權投資案，交易金額11.6億元，跨足二輪、特殊交通工具與無人機電子及精密組件領域。