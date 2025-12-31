聽新聞
台積宣告2奈米量產 蘋果、超微是客戶

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
台積電宣告二奈米（N2）製程已於今年第四季量產，成為全球第一個以奈米片電晶體技術提供代工的晶圓廠。路透
台積電宣告二奈米（N2）製程已於今年第四季量產，成為全球第一個以奈米片電晶體技術提供代工的晶圓廠。路透

台積電在官網正式宣告二奈米（N2）製程已於今年第四季開始量產，成為全球第一個以奈米片電晶體技術，也是相當於利用環繞式閘極（GAA）技術提供代工的晶圓廠。雖然台積電在官網放上高雄廠（內部編定為Fab 22）的照片，但台積電寶山廠（Fab 20）第一廠比高雄廠還早完成量產作業。台積電在年終正式宣告此成果，也意謂作為二奈米生產重鎮的高雄Fab 22廠，將展開加速量產，為明年營運添增新動能。

台積電雖然低調在官網宣告，卻是全球半導體產業製程技術的重大里程碑。台積電二奈米，是採用環繞閘極奈米片電晶體的製程節點，台積電雖比三星還晚導入，但率先宣告提供全球晶片設計業者開發ＡＩ及高效能運算晶片代工服務，等於是後發先至，且展現高良率的工藝，展現全球晶圓代工龍頭在製程持續領先的氣勢。

台積電供應鏈透露，目前寶山和高雄第一期二奈米量產工程，月產能各為二萬到二點五萬片，合併兩廠月產能近五萬片，第一波導入客戶包括蘋果、超微、英特爾等，未來加上高通、聯發科、輝達也將陸續採用，估計到明年底將擴增至十萬片，台積電寶山廠的P1B將留給一奈米試產線，換句話說，未來擴增二奈米產能都會集中在高雄，及南科18B廠。不排除二奈米產能到二○二七年會擴大至廿萬片，超過三奈米。

根據台積電公布的技術參數，與前一代三奈米的N3E製程相較，二奈米在相同功耗下可提升百分之十至十五的效能。若在相同效能下，則能降低百分之廿五至卅的功耗。對於混合設計（包含邏輯、類比與SRAM）而言，電晶體密度可提升百分之十五；而針對純邏輯設計，密度增幅更高達百分之廿。

二奈米製程還導入超高性能金屬絕緣體金屬（SHPMIM）電容器，這項創新為供電網路提供比前代設計高出兩倍以上的電容密度，同時將片電阻（Rs）與通孔電阻（Rc）各降低了百分之五十。這些技術細節的改進，直接轉化為更穩定的供電、更卓越的運算性能以及更優化的整體能源效率。

