台積電加速推進中科1.4奈米廠

台積電（2330）昨（30）日公告2奈米技術在本季如期量產。台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也可望加速推進。據了解，中科新廠預計2027年底前完成風險性試產，2028年量產。

台積電中科1.4奈米製程新廠11月初啟動基樁工程，近期包括設備棟（CUP）完成招標，預料廠房（FAB）工程近期就會啟動招標作業。

中科管理局先前表示，台積電進行租地簡報時，確定由原規劃的2奈米製程，更改為1.4奈米製程或更先進製程。

中科新廠規劃興建四座廠房及辦公大樓，全案總投資規模預估達1.5兆元，初期營業額超過5,000億元。

台積電供應鏈稍早傳出，美國基於分散地緣風險考量，對2奈米製程需求有急迫性，加上南科沙崙生態科學園區開發緩不濟急，1奈米製程有可能提前落地中科廠。

中科園區去年營業額1.04兆元、年增10.2%，再度站穩兆元大關，創歷年第三高。

今年前十月營業額累計已達9,118.85億元、年增7.3%，其中，積體電路產業營業額7,539.54億元、占比提升至82.6%，較去年同期成長8.8%。

隨著台積電中科擴廠，帶動供應鏈持續進駐，已核准半導體相關廠商達17家進駐，預期隨著中科二期擴建案加速推動，僅積體電路產業的營業額很快就會突破兆元大關。

相關供應鏈指出，台積電在美國亞利桑那新廠未來導入最先進製程約為2奈米至1.6奈米，1.4奈米製程優先在台灣量產，中科新廠量產後，會是全球最大的AI/HPC晶片生產基地，提供2奈米客戶更先進晶片選擇。