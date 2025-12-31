快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

台積電加速推進中科1.4奈米廠

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台積電（2330）昨（30）日公告2奈米技術在本季如期量產。台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也可望加速推進。據了解，中科新廠預計2027年底前完成風險性試產，2028年量產。

⭐2025總回顧

台積電中科1.4奈米製程新廠11月初啟動基樁工程，近期包括設備棟（CUP）完成招標，預料廠房（FAB）工程近期就會啟動招標作業。

中科管理局先前表示，台積電進行租地簡報時，確定由原規劃的2奈米製程，更改為1.4奈米製程或更先進製程。

中科新廠規劃興建四座廠房及辦公大樓，全案總投資規模預估達1.5兆元，初期營業額超過5,000億元。

台積電供應鏈稍早傳出，美國基於分散地緣風險考量，對2奈米製程需求有急迫性，加上南科沙崙生態科學園區開發緩不濟急，1奈米製程有可能提前落地中科廠。

中科園區去年營業額1.04兆元、年增10.2%，再度站穩兆元大關，創歷年第三高。

今年前十月營業額累計已達9,118.85億元、年增7.3%，其中，積體電路產業營業額7,539.54億元、占比提升至82.6%，較去年同期成長8.8%。

隨著台積電中科擴廠，帶動供應鏈持續進駐，已核准半導體相關廠商達17家進駐，預期隨著中科二期擴建案加速推動，僅積體電路產業的營業額很快就會突破兆元大關。

相關供應鏈指出，台積電在美國亞利桑那新廠未來導入最先進製程約為2奈米至1.6奈米，1.4奈米製程優先在台灣量產，中科新廠量產後，會是全球最大的AI/HPC晶片生產基地，提供2奈米客戶更先進晶片選擇。

台積電 奈米 中科

延伸閱讀

受不了房東剝削！台積電工程師盼「睡停車場」 網曝1招更舒適

資金持續擁抱半導體族群 00904連兩日創掛牌新高

防堵三星？外媒傳台積電亞利桑那廠 3奈米製程將提前一年投產

台積電：2奈米已如期於2025年第4季開始量產

相關新聞

台積報喜 2奈米量產…台美兩地技術同步躍進

台積電台、美兩地新技術量產告捷。台積電昨（30）日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用...

外資唱旺半導體 按讚台廠…點將台積、日月光、京元電等六業者

儘管市場對AI發展看法分歧，但大咖外資券商仍看好長期發展。美銀證券在最新「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛...

能率揪輝達 搶AI商機

繼美國AI機器人公司Agility Robotic後，能率再度與AI巨頭輝達（NVIDIA）共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫...

晶片業明年市場競爭更激烈 晶圓一哥台積電仍是最大贏家

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者2025年總營收將超過4,000億美元，締造晶片業全年新紀錄，預料明...

台積電加速推進中科1.4奈米廠

台積電昨（30）日公告2奈米技術在本季如期量產。台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也...

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

經濟部昨（30）日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。