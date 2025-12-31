快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

經濟日報／ 記者江睿智李孟珊／台北報導
經濟部30日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助47億元。聯合報系資料照
經濟部30日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助47億元。聯合報系資料照

經濟部昨（30）日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助47億元。

⭐2025總回顧

經濟部表示，此計畫可強化台灣AI算力所需關鍵技術，使台灣成為同時擁有全球最先進邏輯晶片及最先進記憶體技術的國家；預計衍生國內產值8,000億元以上，創造2萬個以上直接與間接就業機會。截稿前美光並未有正式回應。

美光取得台灣補助
美光取得台灣補助

美光曾在2021年5月以「DRAM先進技術暨高頻寬記憶體研發領航計畫」獲經濟部A+計畫補助47.22億元，該計畫至2025年5月截止。美光昨日取得全新A+計畫補助，未來分三年補助美光共47億元，美光自籌70.55億元，總核定117.55億元。

經濟部表示，美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」執行期間為2025年11月至2028年10月共三年，美光將在台布局高頻寬記憶體前瞻技術，引進海外設計人才來台與台灣產業互補，期許超越其他競爭國家記憶體大廠，並與國內互補合作；帶動台灣半導體設備商、材料商升級、加速供應鏈國產化。

據了解，經濟部非常在意補助該計畫對國內產業貢獻，核定計畫中要求美光要讓國內半導體設備商、材料商能夠參與，至少要採購國內設備及材料。並要求美光引進外國工程師約為10%~20%，希望能長期在台工作，與台灣工程師交流，並與國內大學合作培訓國內科技人才。

經濟部表示，這次美光研發計畫是投入AI伺服器中的高頻寬記憶體（HBM），僅海力士、美光等擁有全球最先進技術；美光相對投資70.55億元，官員說，未必有許多外商願意投入這麼多研發。希望美光在台研發計畫，可強化我國AI算力所需關鍵技術，使台灣成為同時擁有全球最先進邏輯晶片及最先進記憶體技術的國家。

從製造與技術布局來看，美光將台灣定位為DRAM卓越製造中心，目前約六成DRAM產品在台灣生產，在桃園、台中與台南形成橫跨前段晶圓製造、後段封測與先進封裝的完整產業鏈，員工人數達1.2萬人。

美光 記憶體 經濟部

延伸閱讀

資金持續擁抱半導體族群 00904連兩日創掛牌新高

展碁林佳璋：明年PC價格恐調漲2成 低階市場受影響較大

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

記憶體景氣超級循環的領頭羊─南亞科

相關新聞

台積報喜 2奈米量產…台美兩地技術同步躍進

台積電台、美兩地新技術量產告捷。台積電昨（30）日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用...

外資唱旺半導體 按讚台廠…點將台積、日月光、京元電等六業者

儘管市場對AI發展看法分歧，但大咖外資券商仍看好長期發展。美銀證券在最新「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛...

能率揪輝達 搶AI商機

繼美國AI機器人公司Agility Robotic後，能率再度與AI巨頭輝達（NVIDIA）共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫...

晶片業明年市場競爭更激烈 晶圓一哥台積電仍是最大贏家

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者2025年總營收將超過4,000億美元，締造晶片業全年新紀錄，預料明...

台積電加速推進中科1.4奈米廠

台積電昨（30）日公告2奈米技術在本季如期量產。台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也...

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

經濟部昨（30）日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。