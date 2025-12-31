韓在陸晶片廠可引進設備 台系業者有望一體適用

路透引述知情人士報導，美國政府已給予三星電子與SK海力士為期一年的許可證，允許這兩家晶片業者的中國大陸廠，能在2026年繼續引進晶片製造設備。

台積南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」無限期授權，但美國總統川普限制中國大陸取得美國先進技術，一再檢視在拜登政府時期過於寬鬆的出口管制。今年決定撤銷對部分科技公司所提供的豁免，針對銷往中國大陸的晶片製造設備，實施逐年審查制度。今年9月台積電（2330）與韓系廠商三星、海力士大陸廠區被美國官方以出口管制為由撤銷授權，各大廠必須逐案逐例申請許可。

韓廠傳出獲得許可大陸廠出口豁免權後，業界預料台廠按照作業原則也一體適用，撤銷後再度申請，可望比照韓廠取得豁免。

台積電先前年報揭露，台積南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」，但當時就表示不保證不被終止，讓外界對「可能被撤銷」有心理準備。在美國政府取消授權後，台積電也在9月提出聲明，表示會與美國政府溝通，讓台積電（南京）營運不受影響。

法人分析，南京廠對台積電全年度營收占比不到1%，獲利占比不到0.3%，預期影響有限，主要是南京廠對當地客戶服務具有指標意義，後續需觀察政策變化。

VEU為授權允許廠商來自美國特定出口物項時無需逐筆申請出口許可，三星、SK海力士及台積電的中國大陸廠原本都得到豁免，不受華府對中國大陸實施全面晶片相關出口管制的影響。但VEU的授權將於今年12月31日到期，期限一過，三家業者輸往自家中國大陸廠的美國製設備都需要美國的出口許可。