快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

韓在陸晶片廠可引進設備 台系業者有望一體適用

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者尹慧中／綜合報導
路透引述知情人士報導，三星電子與SK海力士大陸廠2026年仍可引進晶片製造設備。路透
路透引述知情人士報導，三星電子與SK海力士大陸廠2026年仍可引進晶片製造設備。路透

路透引述知情人士報導，美國政府已給予三星電子與SK海力士為期一年的許可證，允許這兩家晶片業者的中國大陸廠，能在2026年繼續引進晶片製造設備。

⭐2025總回顧

台積南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」無限期授權，但美國總統川普限制中國大陸取得美國先進技術，一再檢視在拜登政府時期過於寬鬆的出口管制。今年決定撤銷對部分科技公司所提供的豁免，針對銷往中國大陸的晶片製造設備，實施逐年審查制度。今年9月台積電（2330）與韓系廠商三星、海力士大陸廠區被美國官方以出口管制為由撤銷授權，各大廠必須逐案逐例申請許可。

韓廠傳出獲得許可大陸廠出口豁免權後，業界預料台廠按照作業原則也一體適用，撤銷後再度申請，可望比照韓廠取得豁免。

台積電先前年報揭露，台積南京子公司去年5月取得「經認證終端使用者（VEU）」，但當時就表示不保證不被終止，讓外界對「可能被撤銷」有心理準備。在美國政府取消授權後，台積電也在9月提出聲明，表示會與美國政府溝通，讓台積電（南京）營運不受影響。

法人分析，南京廠對台積電全年度營收占比不到1%，獲利占比不到0.3%，預期影響有限，主要是南京廠對當地客戶服務具有指標意義，後續需觀察政策變化。

VEU為授權允許廠商來自美國特定出口物項時無需逐筆申請出口許可，三星、SK海力士及台積電的中國大陸廠原本都得到豁免，不受華府對中國大陸實施全面晶片相關出口管制的影響。但VEU的授權將於今年12月31日到期，期限一過，三家業者輸往自家中國大陸廠的美國製設備都需要美國的出口許可。

台積電 美國

延伸閱讀

資金持續擁抱半導體族群 00904連兩日創掛牌新高

三星大陸廠引進晶片製造設備 傳再獲美方鬆綁一年

黃董又出手？力積電（6770）參與軟銀AI超級電腦計畫…網：還有兩天可以相信

南韓記憶體大廠SK海力士 搶進先進封裝

相關新聞

台積報喜 2奈米量產…台美兩地技術同步躍進

台積電台、美兩地新技術量產告捷。台積電昨（30）日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用...

外資唱旺半導體 按讚台廠…點將台積、日月光、京元電等六業者

儘管市場對AI發展看法分歧，但大咖外資券商仍看好長期發展。美銀證券在最新「半導體產業」報告中預估，隨企業端的AI應用才剛...

能率揪輝達 搶AI商機

繼美國AI機器人公司Agility Robotic後，能率再度與AI巨頭輝達（NVIDIA）共同投資台灣AI視覺軟體廠鑫...

晶片業明年市場競爭更激烈 晶圓一哥台積電仍是最大贏家

在人工智慧（AI）爆發成長帶動下，全球主要半導體業者2025年總營收將超過4,000億美元，締造晶片業全年新紀錄，預料明...

台積電加速推進中科1.4奈米廠

台積電昨（30）日公告2奈米技術在本季如期量產。台積電供應鏈表示，因良率超出預期，在中科全新架構的1.4奈米先進製程廠也...

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

經濟部昨（30）日公告核定美光「高效能暨高頻寬記憶體技術研發計畫」，未來三年將獲經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」補助4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。