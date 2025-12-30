集邦再下修PC出貨量 衝擊雙A品牌獲利、定價彈性

繼研調機構IDC看淡2026年PC市場後，另一家研調機構也跟進下修出貨量。集邦科技（TrendForce）昨（30）日指出，記憶體漲價正侵蝕筆電品牌的獲利及定價彈性，再度下調2026年全球筆電出貨預估值，恐年減5.4%。

集邦進一步預期，若2026年第2季記憶體價格漲幅仍未合理收斂，不排除2026年PC全年出貨下探至年減10.1%。業內預期，大趨勢來看，將不利品牌雙A宏碁（2353）、華碩後市銷售。

集邦最新調查，整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守，記憶體漲價因素衝擊品牌筆電獲利及定價彈性。TrendForce再度下調2026年全球筆電出貨至近1.73億台，反映品牌面對成本壓力擴大，對庫存、促銷與產品配置採取的保守態度。

集邦並預警，若2026年第2季記憶體價格漲幅未合理收斂，品牌在無法順利轉嫁成本下，恐將面臨低階、消費型筆電需求進一步走弱，不排除2026年全年出貨將朝悲觀情境發展，下探至年減10.1%。

集邦分析，PC品牌商若與主要記憶體原廠維持長期、穩定的合作，且商務、中高階產品占比較高，並具備成熟的通路與價格管理能力，對記憶體漲價將有較佳的抵禦能力，能維持出貨穩定性。

以蘋果為例，高度整合的供應鏈體系與品牌定價能力，提供較大的產品線調整彈性；出貨量最大的聯想雖然難以避免MSRP（廠商建議售價）上調，但規模優勢與成熟的供應鏈將有助控制漲幅，甚至有機會逆勢擴大市占表現。

宏碁、華碩日前已鬆口將適度反映成本，上調PC價格，同時將調整產品組合，應對2026年市況。針對PC漲價一事，華碩共同執行長胡書賓先前表示，每一家節奏都不太一樣，要看通路跟消費者狀況，每家廠商進貨成本也不太一樣，所以每家品牌發動（漲價）時機也不同，「但品牌商還是要適度反映（成本），這是免不了的。」

宏碁董事長陳俊聖則指出，PC記憶體從16G變8G，32G變16G這是會有的現象，目前這種情況已經發生，因為記憶體在今年下半年就開始漲價，而整體產品價格多少會有反映。